Медики рассказали, как снизить вредность алкоголя

23 января 2020 18:30 Алла Лысак
Медики рассказали, как снизить вредность алкоголя
Медики рассказали, как снизить вредность алкоголя
pixabay.com

Спиртные напитки провоцируют развитие многих опасных заболеваний, однако медики знают, как снизить эти риски!

Многие люди в наши дни используют спиртное в качестве средства от стресса и способа расслабиться. И несмотря на то, что пребывание в постоянном напряжении губительно для человека, алкоголь тоже нельзя назвать безопасным!

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Алкоголь вредит прежде всего печени, которой приходится справляться с токсичными для организма соединениями. Медики призывают людей, постоянно употребляющих алкоголь, выполнять определенные правила для снижения показателей его вредности. 

  • Физические нагрузки. 

Упражнения помогут сохранить печень здоровой и вывести токсины из организма.

  • Гидроокись. 

Алкоголь провоцирует усиленный вывод влаги из организма, потери очень желательно восполнять. 

  • Качественные напитки. 

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Специалисты напоминают, что качественный алкоголь вредит гораздо меньше! Также уделите внимание составу напитка, сахар со спиртным является настоящим ударом по поджелудочной железе. 

  • Уделяйте внимание закуске!

Старайтесь всегда закусывать, здоровая пища поможет организму быстрее нейтрализовать алкоголь, а вредные продукты лишь увеличат риск ожирения. 

Напомним,

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