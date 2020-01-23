Медики рассказали, как снизить вредность алкоголя
Спиртные напитки провоцируют развитие многих опасных заболеваний, однако медики знают, как снизить эти риски!
Многие люди в наши дни используют спиртное в качестве средства от стресса и способа расслабиться. И несмотря на то, что пребывание в постоянном напряжении губительно для человека, алкоголь тоже нельзя назвать безопасным!
- Физические нагрузки.
Упражнения помогут сохранить печень здоровой и вывести токсины из организма.
- Гидроокись.
Алкоголь провоцирует усиленный вывод влаги из организма, потери очень желательно восполнять.
- Качественные напитки.
- Уделяйте внимание закуске!
Старайтесь всегда закусывать, здоровая пища поможет организму быстрее нейтрализовать алкоголь, а вредные продукты лишь увеличат риск ожирения.
Напомним,