Шикарный омлет с мидиями и ветчиной (рецепт)

20 января 2020 22:00 Алла Лысак
Шикарный омлет с мидиями и ветчиной (рецепт)
Шикарный омлет с мидиями и ветчиной (рецепт)
pixabay.com

Морепродукты могут стать изюминкой самого привычного нам блюда!

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Ингредиенты:

  • Мясо мидий 200 г.,
  • Ветчина 150 г.,
  • Молоко 50 мл.,
  • Яйцо 3-4 шт.,
  • Хлеб белый 200 г.,
  • Сыр 60 г., 
  • Соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Нарезаем мясо мидий, поджариваем ветчину, нарезанную квадратиками, до светло-коричневого цвета.

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2. Кладем в сковородку мидии и жарим 5 минут, помешивая.

3. Отдельно смешиваем яйца с молоком и приправами, выливаем смесь на сковороду.

4. Медленно помешиваем до готовности. Украшаем кусочками поджаренного хлеба и тертым сыром. Приятного аппетита!

Напомним,

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