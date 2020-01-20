Шикарный омлет с мидиями и ветчиной (рецепт)
Морепродукты могут стать изюминкой самого привычного нам блюда!
- Мясо мидий 200 г.,
- Ветчина 150 г.,
- Молоко 50 мл.,
- Яйцо 3-4 шт.,
- Хлеб белый 200 г.,
- Сыр 60 г.,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Нарезаем мясо мидий, поджариваем ветчину, нарезанную квадратиками, до светло-коричневого цвета.
3. Отдельно смешиваем яйца с молоком и приправами, выливаем смесь на сковороду.
4. Медленно помешиваем до готовности. Украшаем кусочками поджаренного хлеба и тертым сыром. Приятного аппетита!
Напомним,