Невероятный торт-мусс с шоколадом без выпечки (рецепт)
Быстрый рецепт универсального десерта: никого не оставляет равнодушным, проверено!
- Печенье 250 г.,
- Масло сливочное 70 г.,
- Молоко (или сливки) 4 ст. л.,
- Шоколад темный 100 г.,
- Сыр творожный 280 г.,
- Ванильный сахар 1 пак.,
- Сахарная пудра 80 г.,
- Желатин 10 г.,
- Сливки для крема 350 мл.,
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Измельчаем печенье для приготовления основы, смешиваем с ним растопленное сливочное масло и молоко или сливки.
2. Распределяем основу по выбранной форме (разъемному кольцу) и убираем в холодильник до готовности мусса.
4. Растапливаем шоколад, перемешиваем с творожным сыром.
5. Желатин растапливаем и процеживаем, добавляем к творожной массе. Перемешиваем!
6. Теперь добавляем в мусс сливки и заливаем нашу форму. Убираем в холодильник на ночь. Приятного аппетита!
Напомним,