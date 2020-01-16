Невероятный торт-мусс с шоколадом без выпечки (рецепт)

16 января 2020 19:00 Алла Лысак
Невероятный торт-мусс с шоколадом без выпечки (рецепт)
Невероятный торт-мусс с шоколадом без выпечки (рецепт)
pixabay.com

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Ингредиенты:

  • Печенье 250 г.,
  • Масло сливочное 70 г.,
  • Молоко (или сливки)  4 ст. л.,
  • Шоколад темный 100 г.,
  • Сыр творожный 280 г., 
  • Ванильный сахар 1 пак.,
  • Сахарная пудра 80 г.,
  • Желатин 10 г.,
  • Сливки для крема 350 мл.,
  • Соль по вкусу 

Способ приготовления:

1. Измельчаем печенье для приготовления основы, смешиваем с ним растопленное сливочное масло и молоко или сливки.

2. Распределяем основу по выбранной форме (разъемному кольцу) и убираем в холодильник до готовности мусса.

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3. Замачиваем желатин, сливки взбиваем, отдельно обрабатываем миксером смесь из творожного сыра, сахарной пудры, ванильного сахара и соли (до однородной массы).

4. Растапливаем шоколад, перемешиваем с творожным сыром.

5. Желатин растапливаем и процеживаем, добавляем к творожной массе. Перемешиваем!

6. Теперь добавляем в мусс сливки и заливаем нашу форму. Убираем в холодильник на ночь. Приятного аппетита!

Напомним, 

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