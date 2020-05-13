Легкая и освежающая окрошка на айране от Леси Никитюк (рецепт)
Ведущая поделилась фирменным способом приготовления летнего супа.
Ингредиенты
- филе индейки – 60 г
- редиска – 60 г
- огурец – 60 г
- яйцо – 2 шт.
- зелень – укроп, петрушка
- зеленый лук
- айран – 0,5 л
- майонез – 2 ст. л.
- горчица – 2-3 ч.л.
- соль, перец
Способ приготовления
2. Сварите яйца вкрутую (8-10 минут с момента закипания воды), затем остудите их в холодной воде, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.
3. Огурец, редиску, зеленый лук и зелень также мелко нарежьте.
4. Поместите все ингредиенты в большую миску, посолите-поперчите по вкусу и хорошенько их перемешайте.
5. Смешайте айран, майонез и горчицу и заправьте этой смесью измельченные продукты.
Напомним,