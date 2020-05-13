Легкая и освежающая окрошка на айране от Леси Никитюк (рецепт)

13 мая 2020 16:30 Юлия Крутиева
Легкая и освежающая окрошка на айране от Леси Никитюк (рецепт)
Легкая и освежающая окрошка от Леси Никитюк (рецепт)
instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая поделилась фирменным способом приготовления летнего супа.

Читайте такжеПитательная и вкусная окрошка от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
Окрошка – это легкое и освежающее блюдо, которое пользуется особенной популярностью в жаркую погоду. Каждая хозяйка готовит холодный суп по-своему, мы же предлагаем насладиться окрошкой по рецепту Леси Никитюк – ведущей проекта «Кто против блондинок?» (Новый канал).

Ингредиенты

  • филе индейки – 60 г
  • редиска – 60 г
  • огурец – 60 г
  • яйцо – 2 шт.
  • зелень – укроп, петрушка
  • зеленый лук
  • айран – 0,5 л
  • майонез – 2 ст. л.
  • горчица – 2-3 ч.л.
  • соль, перец

Способ приготовления

Читайте такжеПальчики оближешь: фирменный рецепт борща от Олега Кензова
1. Отварите филе индейки, затем остудите его и нарежьте кубиками.

2. Сварите яйца вкрутую (8-10 минут с момента закипания воды), затем остудите их в холодной воде, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.

3. Огурец, редиску, зеленый лук и зелень также мелко нарежьте.

4. Поместите все ингредиенты в большую миску, посолите-поперчите по вкусу и хорошенько их перемешайте.

5. Смешайте айран, майонез и горчицу и заправьте этой смесью измельченные продукты.

Напомним,

Облако тегов

рецепты рецепты звезд Леся Никитюк окрошка простые рецепты суп первое блюдо

Материалы по теме

Рагу из кролика от Александра Педана (рецепт)
Еда и рецепты

Рагу из кролика от Александра Педана (рецепт)
Овощные котлеты из кабачка (рецепт)
Еда и рецепты

Овощные котлеты из кабачка (рецепт)
Тест: кто ты из сериала Все женщины – ведьмы?
Тесты

Тест: кто ты из сериала Все женщины – ведьмы?
Бойфренд Регины Тодоренко едва ее не застрелил
Новости

Бойфренд Регины Тодоренко едва ее не застрелил

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK