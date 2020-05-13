Легкая и освежающая окрошка на айране от Леси Никитюк (рецепт)

Легкая и освежающая окрошка от Леси Никитюк (рецепт)

Ведущая поделилась фирменным способом приготовления летнего супа.

Ингредиенты

филе индейки – 60 г

редиска – 60 г

огурец – 60 г

яйцо – 2 шт.

зелень – укроп, петрушка

зеленый лук

айран – 0,5 л

майонез – 2 ст. л.

горчица – 2-3 ч.л.

соль, перец

Способ приготовления

Окрошка – это легкое и освежающее блюдо, которое пользуется особенной популярностью в жаркую погоду. Каждая хозяйка готовит холодный суп по-своему, мы же предлагаем насладиться окрошкой по рецепту Леси Никитюк – ведущей проекта «Кто против блондинок?» (Новый канал).

1. Отварите филе индейки, затем остудите его и нарежьте кубиками.

2. Сварите яйца вкрутую (8-10 минут с момента закипания воды), затем остудите их в холодной воде, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.

3. Огурец, редиску, зеленый лук и зелень также мелко нарежьте.

4. Поместите все ингредиенты в большую миску, посолите-поперчите по вкусу и хорошенько их перемешайте.

5. Смешайте айран, майонез и горчицу и заправьте этой смесью измельченные продукты.

Напомним,