Идеальный осенний рататуй: рецепт от Аманды Ироаньи
Рататуй – это простое, сытное и вкусное блюдо. Оно состоит из сезонных овощей, поэтому, когда, как ни осенью, порадовать им своих родных?
Это блюдо полезное, быстрое в приготовлении и (что важно) низкокалорийное! Рататуй можно подавать к столу в качестве гарнира, и как отдельное блюдо.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 1 шт. кабачок (среднего размера)
- 1 шт. цукини (среднего размера)
- 1 шт. баклажан (среднего размера)
- 10 шт. томат (среднего размера)
- 1 шт. красный сладкий перец
- 3 веточки тимьяна
- 5 ст. л. растительное масло (беру оливковое или виноградное)
- специи по вкусу (копченая паприка, соль, смесь перцев, итальянские травы)
Способ приготовления:
1. Все овощи нарезаем тонкими кружочками. Старайтесь резать так, чтоб все кружочки овощей были примерно с одинаковой толщиной.
2. Делаем томатный соус для основы рататуя. Обжариваем один перец и три томата, предварительно нарезанные небольшим кубиком. Специи по вкусу, для пикантности можно добавить бальзамический уксус и немного сахара.
3. Обжаренные овощи измельчаем блендером до состояния густого соуса.
4. Далее равномерно выливаем соус на дно посуды для запекания.
5. Поверх соуса выкладываем в форму слайсы овощей, так чтобы они чередовались между собой. Форма должна быть полностью заполнена.
6. Сбрызгиваем овощи маслом, сверху добавляем 2-3 веточки тимьяна. Я ещё добавляю зубчик чеснока и солим, перчим.
7. Накрываем форму фольгой и ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Овощи должны остаться слегка твердыми. Готово!
Напомним,