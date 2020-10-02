Рататуй – это простое, сытное и вкусное блюдо. Оно состоит из сезонных овощей, поэтому, когда, как ни осенью, порадовать им своих родных?

Мы спросили рецепт низкокалорийного рататуя у ведущей шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV – Аманды Ироаньи

Это блюдо полезное, быстрое в приготовлении и (что важно) низкокалорийное! Рататуй можно подавать к столу в качестве гарнира, и как отдельное блюдо.

Идеальный осенний рататуй: рецепт от Аманды Ироаньи / пресс-служба

Ингредиенты (на 4 порции):

1 шт. кабачок (среднего размера)

1 шт. цукини (среднего размера)

1 шт. баклажан (среднего размера)

10 шт. томат (среднего размера)

1 шт. красный сладкий перец

3 веточки тимьяна

5 ст. л. растительное масло (беру оливковое или виноградное)

специи по вкусу (копченая паприка, соль, смесь перцев, итальянские травы)

Способ приготовления:

1. Все овощи нарезаем тонкими кружочками. Старайтесь резать так, чтоб все кружочки овощей были примерно с одинаковой толщиной.

2. Делаем томатный соус для основы рататуя. Обжариваем один перец и три томата, предварительно нарезанные небольшим кубиком. Специи по вкусу, для пикантности можно добавить бальзамический уксус и немного сахара.

3. Обжаренные овощи измельчаем блендером до состояния густого соуса.

4. Далее равномерно выливаем соус на дно посуды для запекания.

5. Поверх соуса выкладываем в форму слайсы овощей, так чтобы они чередовались между собой. Форма должна быть полностью заполнена.

6. Сбрызгиваем овощи маслом, сверху добавляем 2-3 веточки тимьяна. Я ещё добавляю зубчик чеснока и солим, перчим.

7. Накрываем форму фольгой и ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Овощи должны остаться слегка твердыми. Готово!

Напомним,