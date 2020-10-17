Хто зверху-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2020)
17 октября 2020 21:30
Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2020)
пресс-служба Нового канала
22 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 9 выпуск шоу Хто зверху-10.
Смотрите в 9 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?
: Леся Никитюк возглавит женскую команду в составе актрисы Ольги Жуковцовой, а также певиц Ирины Федишин и Анны Тринчер. Их соперниками в битве полов станут певец EL Кравчук и юмористы Игорь Ласточкин и Владимир Мартынец во главе с Сергеем Притулой. Кто справится лучше – мужчины с лентой из художественной гимнастики, или девушки с пожарным шестом?
9 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 22.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.