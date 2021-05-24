Від пацанки до панянки-5: Ирина #Бакуля Бакулина рассказала о влюбленности в участницу проекта
24 мая 2021 12:40
Финалистка «Від пацанки до панянки-5» Ирина #Бакуля Бакулина
пресс-служба Нового канала
Финалистка «Від пацанки до панянки-5» Ирина #Бакуля Бакулина призналась, были ли чувства взаимными.
«Від пацанки до панянки». Но настоящие драмы разыгрывались тогда, когда камеры выключались.Напомним,
Я ссорилась с #Ким (Лера Парыгина – прим. ред.), потому что мне нравилась Вика Топчай, – призналась девушка. – Часто #Ким и Топчай ложились в одну кровать, а я очень ревнивая. Меня это раздражало. Вика знала о моей симпатии к ней. Я ей об этом говорила в личных беседах. Она не ответила взаимностью, потому что ей нравилась другая девушка, которая работала в команде проекта.
пресс-служба Нового канала
Если мне уделять очень много внимания, я перестаю ухаживать за второй половинкой, – рассказала она. – Когда меня держат в ежовых рукавицах, то я, наоборот, проявляю внимание. Для меня идеальное свидание – прогулка. Кино не люблю – верчусь на кресле, как червь. Прогуливаясь, можно пообщаться. Например, рассказывать анекдоты, чтобы человек смеялся.
пресс-служба Нового канала