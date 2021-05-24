Від пацанки до панянки-5: Ирина #Бакуля Бакулина рассказала о влюбленности в участницу проекта

24 мая 2021 12:40 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: Ирина #Бакуля Бакулина рассказала о влюбленности в участницу проекта
Финалистка «Від пацанки до панянки-5» Ирина #Бакуля Бакулина
пресс-служба Нового канала

Финалистка «Від пацанки до панянки-5» Ирина #Бакуля Бакулина призналась, были ли чувства взаимными.

Читайте такжеЕвровидение-2021: кто победил в финале от 22.05.2021
Страсть, слезы радости и печали – это все Новый канал показал в пятом сезоне «Від пацанки до панянки». Но настоящие драмы разыгрывались тогда, когда камеры выключались. 

Я ссорилась с #Ким (Лера Парыгина – прим. ред.), потому что мне нравилась Вика Топчай, – призналась девушка. – Часто #Ким и Топчай ложились в одну кровать, а я очень ревнивая. Меня это раздражало. Вика знала о моей симпатии к ней. Я ей об этом говорила в личных беседах. Она не ответила взаимностью, потому что ей нравилась другая девушка, которая работала в команде проекта.

пресс-служба Нового канала
Читайте такжеХолостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021
#Бакуля последний раз влюбилась на реалити. А какая она в отношениях? 

Если мне уделять очень много внимания, я перестаю ухаживать за второй половинкой, – рассказала она. – Когда меня держат в ежовых рукавицах, то я, наоборот, проявляю внимание. Для меня идеальное свидание – прогулка. Кино не люблю – верчусь на кресле, как червь. Прогуливаясь, можно пообщаться. Например, рассказывать анекдоты, чтобы человек смеялся.

пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Від пацанки до панянки Новый Канал социальные сети новости Від пацанки до панянки-5 Ирина Бакуля Бакулин

Материалы по теме

Стало известно, кем является и как выглядит муж Оли Цибульской
Новости

Стало известно, кем является и как выглядит муж Оли Цибульской
Евровидение-2021: Игорь Кондратюк не верил в победу Go_A на конкурсе
Новости

Евровидение-2021: Игорь Кондратюк не верил в победу Go_A на конкурсе
Гороскоп на 25 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 25 мая 2021 для всех знаков Зодиака
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 16 выпуске от 22.05.2021
Новости

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 16 выпуске от 22.05.2021

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)
Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021

Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)
Будиночок на щастя: смотреть онлайн 11 серию

Будиночок на щастя: смотреть онлайн 11 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK