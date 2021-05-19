Від пацанки до панянки-5: как изменилась финалистка проекта Елена #Зая Питин

Эксклюзив 19 мая 2021 00:40 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: как изменилась финалистка проекта Елена #Зая Питин
Від пацанки до панянки-5: Елена #Зая Питин
пресс-служба Нового канала

Психолог реалити "Від пацанки до панянки-5" Наталия Борисова рассказала, каких результатов достигла Елена в Школе леди.

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Тяжелое детство оставило на судьбах участниц «Від пацанки до панянки» (Новый канал) отпечаток. Агрессия, тирания, насилие, алкоголь, наркотики превратили их в «пацанок». В пятом сезоне реалити Нового канала было много психологических испытаний, которые помогли понять, что стало причиной Zависимостей. На проекте участницы начали путь к собственным изменениям. Преподавательский состав сделал все возможное, чтобы им помочь. Каких результатов достигла Елена #Зая Питин, которая променяла музыкальный инструмент на алкоголь?

На проект пришла с сильной алкогольной Zависимостью, эмоциональной нестабильностью, – рассказывает психолог проекта Наталия Борисова. – А еще с истериками, сложностями с эмоционально-волевой саморегуляцией, суицидальными мыслями, серьезными проблемами в отношениях с собственной матерью, которая является религиозной фанаткой.

По словам психолога, девушка очень талантлива в плане музыки.

Нам было очень важно вернуть ей уверенность в собственном таланте и веру в себя, – объясняет Наталья. – Из-за воспитания в неблагополучной семье девушка разочаровалась в себе и вынуждена была отказаться от любимого дела. «За кадром» мы много работали с Еленой над способностью осознавать и контролировать свои эмоции, искали внутренние точки опоры. Важным этапом работы стали беседы об отношениях с родителями.

Наталья говорит, что девушке трудно было принять тот факт, что ей вряд ли удастся найти взаимопонимание с мамой. Но это не должно тормозить ее личный рост.

Ну и, конечно, поиск новых смыслов для реализации в жизни, – говорит психолог. – Ведь Елене уже 26 лет. На проекте девушка достигла значительных успехов в работе с собственными эмоциями. Начала больше осознавать и контролировать их. А еще стала больше нравиться себе и принимать себя. Появились планы и мечты о возвращении к любимому делу – музыке. Пересмотрела отношение к алкоголю и своему прошлому образу жизни.

Смотрите откровенное интервью с Еленой #Зая Питин:

Напомним,

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