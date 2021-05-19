Від пацанки до панянки-5: как изменилась финалистка проекта Елена #Зая Питин
Психолог реалити "Від пацанки до панянки-5" Наталия Борисова рассказала, каких результатов достигла Елена в Школе леди.
На проект пришла с сильной алкогольной Zависимостью, эмоциональной нестабильностью, – рассказывает психолог проекта Наталия Борисова. – А еще с истериками, сложностями с эмоционально-волевой саморегуляцией, суицидальными мыслями, серьезными проблемами в отношениях с собственной матерью, которая является религиозной фанаткой.
По словам психолога, девушка очень талантлива в плане музыки.
Нам было очень важно вернуть ей уверенность в собственном таланте и веру в себя, – объясняет Наталья. – Из-за воспитания в неблагополучной семье девушка разочаровалась в себе и вынуждена была отказаться от любимого дела. «За кадром» мы много работали с Еленой над способностью осознавать и контролировать свои эмоции, искали внутренние точки опоры. Важным этапом работы стали беседы об отношениях с родителями.
Наталья говорит, что девушке трудно было принять тот факт, что ей вряд ли удастся найти взаимопонимание с мамой. Но это не должно тормозить ее личный рост.
Ну и, конечно, поиск новых смыслов для реализации в жизни, – говорит психолог. – Ведь Елене уже 26 лет. На проекте девушка достигла значительных успехов в работе с собственными эмоциями. Начала больше осознавать и контролировать их. А еще стала больше нравиться себе и принимать себя. Появились планы и мечты о возвращении к любимому делу – музыке. Пересмотрела отношение к алкоголю и своему прошлому образу жизни.
Смотрите откровенное интервью с Еленой #Зая Питин:
Напомним,