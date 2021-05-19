Евровидение-2021: итоги первого полуфинала от 18.05.2021

19 мая 2021 00:12 Юлия Туренко
Евровидение-2021: итоги первого полуфинала от 18.05.2021
Евровидение-2021: итоги второго полуфинала от 18.05.2021
instagram.com/eurovision

18 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал 65-го песенного конкурса Евровидение-2021.

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В первом полуфинале «Евровидения-2021» на сцене выступили 16 конкурсантов. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал прошли лишь 10 из них: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Смотрите видео выступлений представителей тех стран, которые из первого полуфинала вышли в финал «Евровидения-2021»:

Норвегия: TIX – «Fallen Angel»

Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»

Россия: Manizha – «Russian Woman»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»

Швеция: Tusse – «Voices»

Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Украина: Go_A – «SHUM»

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