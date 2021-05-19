Евровидение-2021: итоги первого полуфинала от 18.05.2021
18 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал 65-го песенного конкурса Евровидение-2021.
Смотрите видео выступлений представителей тех стран, которые из первого полуфинала вышли в финал «Евровидения-2021»:
Норвегия: TIX – «Fallen Angel»
Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»
Россия: Manizha – «Russian Woman»
Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Литва: The Roop – «Discoteque»
Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
Швеция: Tusse – «Voices»
Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»
Украина: Go_A – «SHUM»