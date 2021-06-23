Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу побывал на экстрим-туре в испанской пещере

23 июня 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу побывал на экстрим-туре в испанской пещере
Ведущий Антон Зайцев
пресс-служба Нового канала

Антон Зайцев из тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» на Новом канале отправился на поиски приключений в окрестности города Леон.

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На севере испанской провинции Леон расположена пещера Вальпоркеро. На первый взгляд, она кажется обыкновенным туристическим местом - и это так, если выбрать простой маршрут. Но за 550 евро туристы могут отправиться в трехчасовой поход через самое сердце пещеры. 

Так и сделал Антон Зайцев - ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света».

Эта пещера - детище подземной реки, которая тысячи лет миллиметр за миллиметром пробивала себе путь наружу и одновременно с этим создавала причудливые формы из камня. В пещере есть несколько залов - например, «Маленькие чудеса», в котором сталактиты и сталагмиты из-за необычных форм получили названия «Орган», «Пизанская башня», «Святая с ребенком».

Ведущий Антон Зайцев / пресс-служба Нового канала
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Но самое интересное начинается дальше - экстремальный спуск по воде.

Первым препятствием оказалась ледяная вода. Это было очень холодно - мне казалось, что замерз даже мозг. Вторая сложность - крутые спуски. Главным было не прыгнуть прямо на камни. Это безумно страшно, - признался ведущий тревел-шоу. - Но самым жутким стал отвесный спуск по узкому темному каменному тоннелю!

Напомним, 

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