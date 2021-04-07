Холостячка: Андрей Рыбак впервые рассказал о своих неудачных свиданиях
7 апреля 2021 11:50
Комик и участник реалити «Холостячка» Андрей Рыбак
пресс-служба Нового канала
За кулисами Improv Live Show комик и участник реалити «Холостячка» Андрей Рыбак вспомнил провальные встречи с девушками.
Лесю Никитюк звал на рандеву романтический маньяк, а Олю Полякову – сам Посейдон.
Смешные скетчи навеивают на гостей шоу воспоминания о провальных свиданиях. Одно из таких вспомнил ведущий Андрей Рыбак.
Однажды я договорился о встрече с девушкой в кафе, – рассказал парень. – Надеялся, что это будет свидание тет-а-тет, но случилось не совсем так… Она предупредила, что к нам еще подойдет ее подруга. Сначала я подумал, что та поздоровается и оставит нас, но девчонки начали общаться между собой, и это общение затянулось. Я пытался вставить пять копеек, но это было неуместно. К тому же, меня игнорировали. Спустя полчаса разговора официант принес заказ, который вторая девушка, видимо, сделала заранее. По итогу я заплатил за себя, встал и ушел (смеется). Решил не мешать встрече.
Комик и участник реалити «Холостячка» Андрей Рыбак / пресс-служба Нового канала
Много было дурацких шуток, на которые девушки обижались. Такое стараешься забывать, – смеется Андрей. – На то он и неудачный флирт, что потом с этим человеком вы вряд ли встретитесь.
Напомним,