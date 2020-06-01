Рене Зеллвегер прощается с прошлым

Фильм «Джуди» стал для американской актрисы Рене Зеллвегер триумфальным возвращением в большое кино после долгого перерыва.

Но чтобы сделать этот рывок, ей пришлось остановиться, оглянуться назад, отбросить прошлое и двигаться дальше налегке

$750 тыс. хочет получить Рене Зеллвегер от продажи дома своего детства в городе Кэти в штате Техас. Недвижимость площадью 270 кв. м с четырьмя спальнями расположена на двух акрах земли. На участке рядом с домом имеется бейсбольное поле и площадка для игры в баскетбол. В юные годы Рене проводила здесь много времени, ведь активно занималась спортом – легкой атлетикой и гимнастикой, а также была чирлидершей. Но с самых ранних лет у нее была одна мечта – стать актрисой. Голливуд ей удалось покорить лишь со второго раза. Первый визит на фабрику грез оказался провальным. Отчаявшись найти работу, она вернулась домой – в Техас. Продолжала посещать кинопробы, работая официанткой. На одном из кастингов она познакомилась с начинающим актером Мэтью Макконахи, и тот убедил ее еще раз поискать счастья в Голливуде. Этот попытка оказалась удачной. Сегодня Рене считает, что ей удалось воплотить «американскую мечту» своих родителей – электротехника, иммигранта из Швейцарии, и медсестры-сиделки, норвежки с саамскими корнями. А значит, пора расстаться с прошлым и милым отчим домом.

13 кг набрала Рене Зеллвегер ради роли в фильме «Дневник Бриджит Джонс». Стройной, спортивной, подтянутой актрисе, весившей 46 кг, пришлось превратиться в пышку. Для этого она потребляла в день до 4 тыс. ккал. Ну а после окончания съемок быстрыми темпами похудела на 15 кг – ведь ей предстояло сниматься в мюзикле «Чикаго». Потом последовало продолжение – «Бриджит Джонс. Грани разумного» – и Зеллвегер снова поправилась, но уже на 10 кг. Когда же работа была закончена, снова вернулась к привычным параметрам. А вот для роли в третьей части – «Бриджит Джонс» – режиссер Шэрон Магуайр категорически запретила ей поправляться.

– Мы показали историю о том, как Бриджит достигла своего идеального веса, но ее жизнь вовсе не стала идеальной, как она мечтала, – говорила постановщица. – Ведь часто мы думаем, что если в нашей жизни что-то не так и мы это можем исправить, то станем абсолютно счастливы. А на самом деле, место одной решенной проблемы всего лишь занимает другая…

6 лет продлилась пауза в карьере актрисы, которую она взяла после съемок в фильме «Моя любовная песня», чтобы вернуться в 2015-м с картиной «Только правда». А через год вышла «Бриджет Джонс-3», и с тех пор Зеллвегер очень тщательно подходит к выбору ролей и не повторяет прошлых ошибок.

– Долгое время я не заботилась о себе и стояла на последнем месте в списке собственных приоритетов, – говорит Рене. – Мой психотерапевт сказал, что большую часть жизни я была публичной персоной и не была самой собой. Случались даже суицидальные мысли. Временами мне давали плохие советы. И я приняла несколько неверных решений… Это было довольно мрачно. И грустно. Но не считаю, что эти годы были потрачены впустую, потому что многому научилась – и думаю, это было именно то, что мне нужно. Я выявила паттерны, сценарии своего поведения, поняла, какие последствия бывают. Поэтому мне нужна была пауза, чтобы во всем разобраться.

По признаю актрисы, сейчас она чувствует себя умиротворенной.

$60 тыс. в год тратила Рене на содержание своего бойфренда – блюзового гитариста Дойла Брэмхолла, а ежемесячно пополняла его кредитную карточку на $4–5 тыс. Благодаря Дойлу актриса даже оказалась втянутой в судебную тяжбу: бывшая жена музыканта подала иск в суд с целью получить для себя и детей деньги, которые Рене тратила на возлюбленного. Женщину задело, что ее бывший купается в роскоши, а она с двумя его отпрысками еле сводит концы с концами. Но суд отказал ей в удовлетворении иска. Зеллвегер доказала, что выдавала Дойлу ссуду, которую тот должен был ей вернуть. И хотя документально их соглашение не было оформлено, бойфренд клятвенно обещал возвратить все до копейки. Неизвестно, вернул ли Брэмхолл долг, но по слухам, пара рассталась примерно год назад после семи лет отношений. Вообще, Зеллвегер не очень везет в любви – ее романы с Брэдли Купером, Джоном Красински, Джорджем Клуни закончились далеко не хеппи-эндом. С Джимом Керри они даже были помолвлены, но в итоге расстались. Замужем Зеллвегер была всего лишь раз – за музыкантом Кенни Чесни, с которым прожила в браке… четыре месяца.

1-й сольный альбом Зеллвегер записала в прошлом году. В него вошли кавер-версии песен, которые в свое время исполняла Джуди Гарленд. На создание релиза вдохновили съемки в байопике «Джуди», посвященном актрисе старого Голливуда, – вокальные партии Гарленд в фильме исполнила сама Рене. За эту роль она уже получила «Золотой глобус» и премию BAFTA, на подходе с большой вероятностью «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». В картине рассказывается о закате жизни Гарленд, в частности, серии концертов в Лондоне в 1968 году. Рене сыграла сломленную, ранимую, глубоко одинокую женщину, страдающую от безденежья, депрессии, бессонницы, зависимую от лекарств и желающую только одного – быть рядом с детьми... И хотя Зеллевегер блестяще проявила себя как вокалистка, зрители и критики отметили и оценили в первую очередь ее актерский талант. Актриса сумела так тонко и пронзительно сыграть драму разрушенной жизни и сломленной судьбы женщины, что мало кого оставила равнодушным. Рене и сама призналась, что эта роль стала для нее особенной.

Текст: Виктория Грабовская / журнал ТЕЛЕНЕДЕЛЯ