Актриса Мила Сивацкая рассказала трогательную историю знакомства со своим молодым человеком

Звезда сериала "Гранд" Мила Сивацкая давно завоевала любовь зрителей благодаря многим мелодраматическим лентам. Актриса не часто дает интервью, но в разговоре с Катей Осадчей приоткрыла занавес личной жизни.

Так, 22-летняя знаменитость удивила трогательной историей знакомства со своим возлюбленным Сергеем. Пара вместе уже 3,5 года, а познакомилась в аэропорту в Киеве.

Мы познакомились случайно в «Жулянах», он предложил выпить кофе в 5 утра зимой, за 2 дня до Нового года и так мы начали встречаться,

‒ откровенничает Сивацкая.

Актриса Мила Сивацкая с избранником Сергеем / социальная сеть Instagram

Несмотря на то, что личность она медийная, представлять бойфренда публике она не желает. Сергей не имеет отношения к киноиндустрии, он развивает собственный бизнес, поэтому желает оставаться в тени. Сама же знаменитость признается, что готова получить от любимого предложение руки и сердца и сыграть свадьбу.

Я хочу где-то у моря с близкими людьми, с какими-то традициями и Верку Сердючку хочу,

‒ добавила звезда.

Напомним,