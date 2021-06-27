Актриса Мила Сивацкая рассказала трогательную историю знакомства со своим молодым человеком
27 июня 2021 19:00
Актриса Мила Сивацкая
социальная сеть Instagram
Звезда сериала "Гранд" Мила Сивацкая давно завоевала любовь зрителей благодаря многим мелодраматическим лентам. Актриса не часто дает интервью, но в разговоре с Катей Осадчей приоткрыла занавес личной жизни.
Мы познакомились случайно в «Жулянах», он предложил выпить кофе в 5 утра зимой, за 2 дня до Нового года и так мы начали встречаться,‒ откровенничает Сивацкая.
Актриса Мила Сивацкая с избранником Сергеем / социальная сеть Instagram
Я хочу где-то у моря с близкими людьми, с какими-то традициями и Верку Сердючку хочу,‒ добавила звезда.
Напомним,
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Актриса Мила Сивацкая с избранником Сергеем / социальная сеть Instagram