Актриса Мила Сивацкая рассказала трогательную историю знакомства со своим молодым человеком

27 июня 2021 19:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Актриса Мила Сивацкая рассказала трогательную историю знакомства со своим молодым человеком
Актриса Мила Сивацкая
социальная сеть Instagram

Звезда сериала "Гранд" Мила Сивацкая давно завоевала любовь зрителей благодаря многим мелодраматическим лентам. Актриса не часто дает интервью, но в разговоре с Катей Осадчей приоткрыла занавес личной жизни.

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Так, 22-летняя знаменитость удивила трогательной историей знакомства со своим возлюбленным Сергеем. Пара вместе уже 3,5 года, а познакомилась в аэропорту в Киеве.

Мы познакомились случайно в «Жулянах», он предложил выпить кофе в 5 утра зимой, за 2 дня до Нового года и так мы начали встречаться,
‒ откровенничает Сивацкая.

Актриса Мила Сивацкая с избранником Сергеем / социальная сеть Instagram

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Несмотря на то, что личность она медийная, представлять бойфренда публике она не желает. Сергей не имеет отношения к киноиндустрии, он развивает собственный бизнес, поэтому желает оставаться в тени. Сама же знаменитость признается, что готова получить от любимого предложение руки и сердца и сыграть свадьбу.

Я хочу где-то у моря с близкими людьми, с какими-то традициями и Верку Сердючку хочу,
‒ добавила звезда.

Напомним,

Актриса Мила Сивацкая с избранником Сергеем / социальная сеть Instagram
 

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