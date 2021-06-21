Тина Кароль назвала главные принципы воспитания сына
Взаимоотношения певицы Тины Кароль с 12-летним сыном Вениамином основаны на честности и дружбе.
Так, Тина призналась, что «навсегда единственным и важным мужчиной» в ее жизни является сын. Их отношения с годами трансформируются, но от этого стают еще прочнее. Женщина назвала основные принципы воспитания наследника.
Чтобы он был честным передо мной – это наш главное правило. Чтобы я была ему другом… Он знает, что я мама, но он знает, что я мама только когда он совсем какая-то неуправляшка. В целом, я ему всегда друг,‒ заявила Кароль.
Исполнительница также призналась, что в школе Вениамину часто говорят о том, что его мама похожа больше на старшую сестру.
Ему это нравится на самом деле… И для меня, что он это чувствует важно в наших отношениях,‒ отметила знаменитость.
Он свободнее. У него нет ограничения психологического… Он гибкий. Он очень готовый к импровизации. А мы же готовы к импровизации. Это была моя большая работа над собой, всегда уметь в любой ситуации сориентироваться,‒ добавила Кароль.
Напомним,