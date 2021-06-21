Тина Кароль назвала главные принципы воспитания сына

21 июня 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Тина Кароль назвала главные принципы воспитания сына
Тина Кароль с сыном Вениамином
социальная сеть Instagram

Взаимоотношения певицы Тины Кароль с 12-летним сыном Вениамином основаны на честности и дружбе.

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Разоткровенничалась знаменитость о личном в интервью для одного из казахстанских телеканалов. Именно там сейчас выступает исполнительница с новой концертной программой.

Так, Тина призналась, что «навсегда единственным и важным мужчиной» в ее жизни является сын. Их отношения с годами трансформируются, но от этого стают еще прочнее. Женщина назвала основные принципы воспитания наследника.

Чтобы он был честным передо мной – это наш главное правило. Чтобы я была ему другом… Он знает, что я мама, но он знает, что я мама только когда он совсем какая-то неуправляшка. В целом, я ему всегда друг,
‒ заявила Кароль.

Тина Кароль с сыном Вениамином / социальная сеть Instagram

Исполнительница также призналась, что в школе Вениамину часто говорят о том, что его мама похожа больше на старшую сестру.

Ему это нравится на самом деле… И для меня, что он это чувствует важно в наших отношениях,
‒ отметила знаменитость.

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С возрастом звезда становится мягче рядом с сыном. Она скучает по мальчику, ведь тот живет за границей. Однако видит и значимое позитивное влияние сложившихся обстоятельств.

Он свободнее. У него нет ограничения психологического… Он гибкий. Он очень готовый к импровизации. А мы же готовы к импровизации. Это была моя большая работа над собой, всегда уметь в любой ситуации сориентироваться,
‒ добавила Кароль.

Напомним,

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