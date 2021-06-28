Владимир Остапчук не смог увидеться с детьми, поэтому вызвал полицию к дому экс-супруги Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

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Телеведущий Владимир Остапчук и его экс-жена Елена Войченко все еще не пришли к единому соглашению касательно воспитания детей. Женщина всячески способствует тому, чтобы отец не видел наследников.