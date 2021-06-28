Владимир Остапчук не смог увидеться с детьми, поэтому вызвал полицию к дому экс-супруги
Телеведущий Владимир Остапчук и его экс-жена Елена Войченко все еще не пришли к единому соглашению касательно воспитания детей. Женщина всячески способствует тому, чтобы отец не видел наследников.
Правоохранительные органы прибыли прямо к дому, где проживает Войченко с детьми, чтобы зафиксировать факт правонарушения. Соответствующие снимки появились в микроблоге ведущего. В видеообращении Остапчук заявил, что намерен обращаться в суд.
Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучать в пустую дверь. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью… Сегодня мне не удалось увидеться с детьми, это систематически происходит. Я буду добиваться законным способом быть таким же родителем, как и моя бывшая жена,– резюмировал отец двоих детей.
Напомним,
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