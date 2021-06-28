Владимир Остапчук не смог увидеться с детьми, поэтому вызвал полицию к дому экс-супруги

28 июня 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Владимир Остапчук не смог увидеться с детьми, поэтому вызвал полицию к дому экс-супруги
Телеведущий Владимир Остапчук
социальная сеть Instagram

Телеведущий Владимир Остапчук и его экс-жена Елена Войченко все еще не пришли к единому соглашению касательно воспитания детей. Женщина всячески способствует тому, чтобы отец не видел наследников.

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Шоумен в очередной раз приехал навестить детей, но их не было дома. Мужчина решил обратиться в полицию, чтобы написать заявление на бывшую жену о регулярном нарушении его родительских прав. Елена не считает нужным придерживаться графика, который составил суд.

Владимир Остапчук с детьми / социальная сеть Instagram

Правоохранительные органы прибыли прямо к дому, где проживает Войченко с детьми, чтобы зафиксировать факт правонарушения. Соответствующие снимки появились в микроблоге ведущего. В видеообращении Остапчук заявил, что намерен обращаться в суд.

Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучать в пустую дверь. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью… Сегодня мне не удалось увидеться с детьми, это систематически происходит. Я буду добиваться законным способом быть таким же родителем, как и моя бывшая жена,
– резюмировал отец двоих детей.

Instagram-stories Владимира Остапчука / социальная сеть Instagram

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Отношения супругов начали портиться еще до развода, но они находили общий язык ради детей. Сейчас же женщина, по словам Остапчука, абсолютно не идет на контакт с ним.

Напомним,

Владимир Остапчук с детьми / социальная сеть Instagram
 

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