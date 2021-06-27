Настя Каменских сверкнула идеальной фигурой в малиновом бикини ‒ горячий кадр

27 июня 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Настя Каменских сверкнула идеальной фигурой в малиновом бикини ‒ горячий кадр
Певица Настя Каменских
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Певица NK загорала в купальнике на территории собственного загородного дома.

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Исполнительнице из-за плотного рабочего графика и постоянных разъездов не так часто удается найти время на отдых, но когда такой день наступает, она старается максимально восстановить силы и восполнить запас энергии.

На этих выходных супруга Потапа решила устроить себе релакс прямо дома. Она наслаждалась теплой погодой и солнышком возле бассейна. Артистка принимала солнечные ванны в малиновом раздельном купальнике. Наряд отлично подчеркнул достоинства фигуры знаменитости.

Позировала она перед камерой, стоя на террасе. Ее кудрявые волосы были распущены, а тело покрыто ровным загаром.

Relax Saturday,
‒ написала звезда в посте.

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Фанаты оценили пикантный кадр кумира. Комментарии Насти пестрят комплиментами и вопросами о том, какого питания она придерживается, чтобы так превосходно выглядеть: «Роскошное тело», «Горячая красотка», «Правильное питание, спорт и сила воли творят чудеса», «Настя, сколько раз на день ты кушаешь?», «Придерживаешься ПП?», «Как же я хочу такую фигуру».

Напомним,

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