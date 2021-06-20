Настя Каменских призналась, из-за чего ей сложно уживаться с Потапом

20 июня 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Настя Каменских призналась, из-за чего ей сложно уживаться с Потапом
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Настя Каменских и Потап обожают проводить время вместе: бегать утром, гулять пешком по Киеву, устраивать пикники и путешествовать. Однако и в их семье есть бытовые вопросы, из-за которых им трудно договориться.

Читайте такжеЖена Виктора Павлика выписалась из роддома ‒ первые кадры малыша
Исполнительница рассказала, что обожает, когда дома чисто и убрано. Более того, она сама с удовольствием перебирает вещи, моет посуду и облагораживает дом. А вот ее звездный супруг не тратит время на то, чтобы в доме был порядок. Он часто оставляет вещи не на своих местах и разбрасывает одежду. Артистка перестала уделять этому много внимания, ведь любит мужа.

Я обожаю убирать свой дом. Честно признаться, я каждый раз бегу со съемок или после дел для того, чтобы добраться домой побыстрее и убрать… Я говорю ему: «Леша, ты мог бы мне помочь и не разбрасывать все». Леша думает, что он живет в гостинице. Когда я вижу эти штаны разбросанные, я улыбаюсь и понимаю, что все равно его люблю,
– откровенничает исполнительница.

Настя Каменских и Потап / социальная сеть Instagram

Читайте такжеПевицу МакSим с поражением легких ввели в искусственную кому
Вспомнила Каменских еще о нескольких нехороших привычках избранника. Оказывается, Алексей оставляет свет включенным по всему дому, не закрывает полки и двери шкафов, а иногда даже оставляет открытыми краны.

Однажды я приехала после гастролей. Захожу, везде из кранов течет вода, везде свет включен. Прихожу, говорю: «Солнышко, почему ты так сделал?». Он говорит: «Мне почему-то так страшно без тебя было»,
– расплылась в улыбке знаменитость.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Настя Каменских Потап социальные сети фото новости

Материалы по теме

Супруга Димы Монатика понежилась на солнце в эффектной позе ‒ фото в купальнике
Новости

Супруга Димы Монатика понежилась на солнце в эффектной позе ‒ фото в купальнике
Речь шла о минутах: Василиса Фролова впервые рассказала, как чуть не потеряла ребенка
Новости

Речь шла о минутах: Василиса Фролова впервые рассказала, как чуть не потеряла ребенка
Гороскоп на 21 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 21 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Вера Брежнева спела и станцевала с мужем в авто ‒ видео
Новости

Вера Брежнева спела и станцевала с мужем в авто ‒ видео

Популярное на сайте

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек
Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)

Популярное видео

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек
Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK