Настя Каменских призналась, из-за чего ей сложно уживаться с Потапом
20 июня 2021 17:00
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram
Настя Каменских и Потап обожают проводить время вместе: бегать утром, гулять пешком по Киеву, устраивать пикники и путешествовать. Однако и в их семье есть бытовые вопросы, из-за которых им трудно договориться.
Исполнительница рассказала, что обожает, когда дома чисто и убрано. Более того, она сама с удовольствием перебирает вещи, моет посуду и облагораживает дом. А вот ее звездный супруг не тратит время на то, чтобы в доме был порядок. Он часто оставляет вещи не на своих местах и разбрасывает одежду. Артистка перестала уделять этому много внимания, ведь любит мужа.
Я обожаю убирать свой дом. Честно признаться, я каждый раз бегу со съемок или после дел для того, чтобы добраться домой побыстрее и убрать… Я говорю ему: «Леша, ты мог бы мне помочь и не разбрасывать все». Леша думает, что он живет в гостинице. Когда я вижу эти штаны разбросанные, я улыбаюсь и понимаю, что все равно его люблю,– откровенничает исполнительница.
Настя Каменских и Потап / социальная сеть Instagram
Однажды я приехала после гастролей. Захожу, везде из кранов течет вода, везде свет включен. Прихожу, говорю: «Солнышко, почему ты так сделал?». Он говорит: «Мне почему-то так страшно без тебя было»,– расплылась в улыбке знаменитость.
Напомним,