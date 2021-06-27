Катя Осадчая восхитила образом на прогулке во Львове ‒ яркие фото

27 июня 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Катя Осадчая восхитила образом на прогулке во Львове ‒ яркие фото
Телеведущая Катя Осадчая
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Беременная Катя Осадчая ни дня не может просидеть без работы. Июнь для знаменитости получился очень насыщенный на рабочие поездки. С Одессы звезда полетела не домой, а во Львов.

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Теледива посетила 10-й юбилейный фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021, а в свободное время прогулялась любимыми улицами города.

Для летней прогулки Осадчая выбрала легкое белое платье длины миди из коллекции AndreTan & Катя Осадчая, которое подчеркнуло ее округлившийся животик. Такой наряд она соединила с трендовыми белыми кедами и льняным пиджаком в тон. Волосы ее были собраны в низкий хвост, а на лице присутствовали черные солнцезащитные очки.

Львів. Життя повертається в звичне русло, Leopolis Jazz Fest тому підтвердження,
‒ написала под фотоснимками знаменитость.

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Поклонники засыпали Катерину комплиментами в комментариях: «Очень нежный лук», «Белый Вам к лицу», «Катя, Ви чарівна жінка», «Так расцвела со второй беременностью».

Напомним,

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