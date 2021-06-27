Катя Осадчая восхитила образом на прогулке во Львове ‒ яркие фото Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

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Беременная Катя Осадчая ни дня не может просидеть без работы. Июнь для знаменитости получился очень насыщенный на рабочие поездки. С Одессы звезда полетела не домой, а во Львов.