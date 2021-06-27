Катя Осадчая восхитила образом на прогулке во Львове ‒ яркие фото
Беременная Катя Осадчая ни дня не может просидеть без работы. Июнь для знаменитости получился очень насыщенный на рабочие поездки. С Одессы звезда полетела не домой, а во Львов.
Для летней прогулки Осадчая выбрала легкое белое платье длины миди из коллекции AndreTan & Катя Осадчая, которое подчеркнуло ее округлившийся животик. Такой наряд она соединила с трендовыми белыми кедами и льняным пиджаком в тон. Волосы ее были собраны в низкий хвост, а на лице присутствовали черные солнцезащитные очки.
Львів. Життя повертається в звичне русло, Leopolis Jazz Fest тому підтвердження,‒ написала под фотоснимками знаменитость.
Напомним,