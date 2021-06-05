Катя Осадчая показала редкие кадры с сыном-выпускником: копия мамы

5 июня 2021 22:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Катя Осадчая показала редкие кадры с сыном-выпускником: копия мамы
Катя Осадчая со старшим сыном Ильей
социальная сеть Instagram

Старший сын телеведущей Кати Осадчей Илья окончил частную международную школу.

Читайте такжеСексуальная Даша Астафьева наслаждается отдыхом в Турции ‒ горячие фото красотки
Звезда «Світського життя» Катя Осадчая крайне редко публикует кадры со старшим наследником. Как отмечает знаменитость, ее сын избегает публичности. Однако в честь выпускного Ильи, который состоялся сегодня, 5 июня, ведущая поделилась серией кадров с церемонии.

В кадре беременная Осадчая позирует рядом с красавчиком-сыном на территории учебного заведения. Парень одет в мантию и шапочку-конфедератку, а звезда облачилась в легкое белое платье длины миди и белые туфли без каблука. Волосы знаменитость собрала в низкий хвост, а на лицо нанесла выразительный макияж с акцентом на глаза.

Мій випускник! Ніби тільки в мене був випускний, а вже в Іллі. І ніби тільки йшли в перший клас, а вже Ілля майбутній студент! Ілля, нехай доросле життя буде легким і щасливим, а я завжди поруч,
‒ написала Осадчая.

Присоединился к поздравлениям и супруг ведущей Юрий Горбунов:

Браво! Ілюша! Вітаємо! Ти великий молодець!

Читайте такжеЯ бы хотел вернуть бывшую жену: Вячеслав Узелков шокировал заявлением
В комментариях поклонники и коллеги засыпали Осадчую и ее сына комплиментами, а также отметили невероятную схожесть родственников: «Одно лицо», «Фантастичні! Вітаємо сердечно! Мамина гордість!», «Как сильно на тебя похож. Поздравляю вас», «Искренние поздравления».

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Катя Осадчая социальные сети фото новости

Материалы по теме

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
Жена Виктора Павлика показала фигуру на 39 неделе беременности ‒ фото
Новости

Жена Виктора Павлика показала фигуру на 39 неделе беременности ‒ фото
Я знаю, что вы сделали прошлым летом: классный триллер для выходного дня
Анонсы на ТВ

Я знаю, что вы сделали прошлым летом: классный триллер для выходного дняЭксклюзив
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)
Телешоу

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Популярное на сайте

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Всемирный день защиты детей: поздравления в стихах и прозе

Всемирный день защиты детей: поздравления в стихах и прозе
Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Мир наизнанку-12: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK