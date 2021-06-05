Катя Осадчая показала редкие кадры с сыном-выпускником: копия мамы
Старший сын телеведущей Кати Осадчей Илья окончил частную международную школу.
В кадре беременная Осадчая позирует рядом с красавчиком-сыном на территории учебного заведения. Парень одет в мантию и шапочку-конфедератку, а звезда облачилась в легкое белое платье длины миди и белые туфли без каблука. Волосы знаменитость собрала в низкий хвост, а на лицо нанесла выразительный макияж с акцентом на глаза.
Мій випускник! Ніби тільки в мене був випускний, а вже в Іллі. І ніби тільки йшли в перший клас, а вже Ілля майбутній студент! Ілля, нехай доросле життя буде легким і щасливим, а я завжди поруч,‒ написала Осадчая.
Присоединился к поздравлениям и супруг ведущей Юрий Горбунов:
Браво! Ілюша! Вітаємо! Ти великий молодець!
Напомним,