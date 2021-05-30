Беременная Катя Осадчая восхитила стильным аутфитом в Грузии ‒ фото

30 мая 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Беременная Катя Осадчая восхитила стильным аутфитом в Грузии ‒ фото
Телеведущая Катя Осадчая
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Катя Осадчая не перестает удивлять публику эффектными образами.

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Будучи беременной, телеведущая ведет достаточно активный образ жизни. Она много путешествует, ведет светские мероприятия и снимает новые выпуски программы «Світське життя» за границей.

В этот раз в своем микроблоге звезда поделилась кадрами с невероятной Грузии, где брала интервью в Иракли Макацария. Катя позировала на фоне величественных гор в городе Мцхете.

Знаменитость предпочла надеть роскошное бордовое платье миди с белым узором от украинского дизайнера. Образ дополнили оранжевые босоножки на шпильке и белый головной убор. Волосы она собрала в низкий хвост, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на глазах.

Безліч разів були в Грузії і ніколи не доїхджали до Мцхети. Невимовно гарно,
‒ написала под серией снимков Осадчая.

На других фото звезда восхищается цветением роз, которые пленили ее сердце:

Грузія і троянди! Поки чекаю цвітіння наших троянд, тут вже квітнуть в повну силу. Цього року особливо радію сезонним квітам, полюбила іриси і по приїзду поїду за півоніями.

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Эффектный лук Осадчей не оставил равнодушным ее подписчиков. Поклонники буквально засыпали ведущую комплиментами: «Катя, ты царица», «Катюша, ви така справжня у своїй красі, одна магія на обличчі», «Катя надзвичайно ніжно виглядає. Буде дівчинка», «Очень стильно», «Платье безупречное».

Напомним,

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