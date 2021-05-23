Беременная Катя Осадчая показала округлившийся животик в эффектном наряде

23 мая 2021 18:00 Катерина Даниленко
Беременная Катя Осадчая показала округлившийся животик в эффектном наряде
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

Совсем недавно стало известно, что телеведущая Катя Осадчая станет мамой в третий раз.

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Знаменитость не скрывает интересное положение, но образы для светских мероприятий выбирает такие, чтобы не акцентировать внимание на изменившейся фигуре.

Так, женщина поделилась свежим кадром с церемонии, где вместе с мужем была ведущей. Безупречный аутфит пары покорил публику.

Супруги позировали в нежных объятиях и искренне улыбались на камеру. Осадчая предпочла надеть длинное платье с атласным верхом цвета вишни и пышным многослойным низом, который скрывал ее животик. Шоумен выбрал для выхода в свет элегантный черный смокинг и бабочку.

Роскошный образ ведущей дополняла аккуратно собранная прическа, украшенная обручем с драгоценными камнями, изысканные серьги и вечерний макияж в стиле smokey eyes.

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов / социальная сеть Instagram

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Фолловеры не смогли пройти мимо таких эффектных кадров. Многие отметили, что знаменитость выглядит еще красивее и у нее светятся глаза от счастья: «Как же я за них рада. Прекрасная пара», «Катерина очень изменилась. Беременность ей к лицу», «Новый свет в глазах», «Лучшие ведущие. Приятно за вами наблюдать».

Напомним,

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов / социальная сеть Instagram
 

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