Беременная Катя Осадчая показала округлившийся животик в эффектном наряде
Совсем недавно стало известно, что телеведущая Катя Осадчая станет мамой в третий раз.
Так, женщина поделилась свежим кадром с церемонии, где вместе с мужем была ведущей. Безупречный аутфит пары покорил публику.
Супруги позировали в нежных объятиях и искренне улыбались на камеру. Осадчая предпочла надеть длинное платье с атласным верхом цвета вишни и пышным многослойным низом, который скрывал ее животик. Шоумен выбрал для выхода в свет элегантный черный смокинг и бабочку.
Роскошный образ ведущей дополняла аккуратно собранная прическа, украшенная обручем с драгоценными камнями, изысканные серьги и вечерний макияж в стиле smokey eyes.
Напомним,
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