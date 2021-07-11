Святослав Вакарчук прокомментировал слухи о романе с бывшей подопечной: Я взрослый человек Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко социальная сеть Instagram

Одним из самых неожиданных разводов 2021 года стал развод Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой. Пара была вместе больше 20 лет.