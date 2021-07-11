Святослав Вакарчук прокомментировал слухи о романе с бывшей подопечной: Я взрослый человек
11 июля 2021 13:00
Катерина Даниленко
Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко
социальная сеть Instagram
Одним из самых неожиданных разводов 2021 года стал развод Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой. Пара была вместе больше 20 лет.
После официального заявления о расставании, музыканту
начали приписывать роман с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко. Девушка принимала участие в «Голосе страны-6» и даже стала победительницей во главе со своим наставником. Сейчас же Святослав пригласил Виталину сопровождать коллектив «Океан Эльзы» в концертном туре.
Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко / социальная сеть Instagram
В Сети тут же распространились слухи о романтических отношениях фронтмена и молодой артистки. Сам же Вакарчук назвал отношения с Мусиенко «активными творческими». Он восхищается вокалом исполнительницы, называя ее «очень талантливой девочкой».
Это слухи глупые, их не надо комментировать. Я взрослый человек,
‒ добавил лидер «Океан Эльзы».
Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко / социальная сеть Instagram
К слову, сама девушка не считает нужным давать комментарии по этому поводу.
Напомним,