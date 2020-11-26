Дети против звезд-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020)

26 ноября 2020 20:10 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020)
Дети против звезд-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020)
пресс-служба

2 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 9 выпуск 2 сезона шоу Дети против звезд.

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Смотрите в 9 выпуске шоу Дети против звезд-2: Три талантливых ребенка против троих популярных взрослых. Баттлы один на один и стенка на стенку. Кто кого – решит Мегамозг. А подзадорит и успокоит – ведущий Сергей Притула. В эту среду дети вызвали на баттл певицу TAYANNA, ведущего Александра Педана и актера Рому Мищерякова. TAYANNA продемонстрирует знания китайского языка, Александр Педан будет соревноваться в скалолазании, а Рома Мищеряков погоняет на квадрокоптере.

9 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 02.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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