Дети против звезд-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020)

Смотрите в 9 выпуске шоу Дети против звезд-2: Три талантливых ребенка против троих популярных взрослых. Баттлы один на один и стенка на стенку. Кто кого – решит Мегамозг. А подзадорит и успокоит – ведущий Сергей Притула. В эту среду дети вызвали на баттл певицу TAYANNA, ведущего Александра Педана и актера Рому Мищерякова. TAYANNA продемонстрирует знания китайского языка, Александр Педан будет соревноваться в скалолазании, а Рома Мищеряков погоняет на квадрокоптере.
9 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 02.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.