Дети против звезд-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)
19 ноября 2020 21:40
Дети против звезд-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)
пресс-служба Нового канала
25 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 8 выпуск 2 сезона шоу Дети против звезд.
Дети против звезд-2: Три мегаталантливых ребенка против троих мегапопулярных взрослых. Баттлы один на один и стенка на стенку. Кто кого – решит таинственный Мегамозг. А подзадорит и успокоит – ведущий шоу Сергей Притула. Какие умения покажут участники в этой программе? Игорь Ласточкин будет дуть мыльные пузыри, Антон Савлепов покажет паркур, а Наталья Татаринцева удивит танцами на пилоне.
8 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 25.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.