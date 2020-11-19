Дети против звезд-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)

19 ноября 2020 21:40 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)
Дети против звезд-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)
пресс-служба Нового канала

25 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 8 выпуск 2 сезона шоу Дети против звезд.

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Смотрите в 8 выпуске шоу Дети против звезд-2: Три мегаталантливых ребенка против троих мегапопулярных взрослых. Баттлы один на один и стенка на стенку. Кто кого – решит таинственный Мегамозг. А подзадорит и успокоит – ведущий шоу Сергей Притула. Какие умения покажут участники в этой программе? Игорь Ласточкин будет дуть мыльные пузыри, Антон Савлепов покажет паркур, а Наталья Татаринцева удивит танцами на пилоне.

8 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 25.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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