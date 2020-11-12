Дети против звезд-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)

12 ноября 2020 20:10 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)
Дети против звезд-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)
пресс-служба

18 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 выпуск 2 сезона шоу Дети против звезд.

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Смотрите в 7 выпуске шоу Дети против звезд-2: три мегаталантливых ребенка против троих мегапопулярных взрослых. Баттлы один на один и стенка на стенку. Кто кого – решит таинственный Мегамозг. А подзадорит и успокоит – ведущий шоу Сергей Притула. В этой программе дети вызвали на баттл поколений популярных мужчин. Эктор Хименес-Браво покажет мастерство пицейолы, Вова Шумко попробует сделать оригами, а Женя Кот станцует диско.

7 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 18.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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