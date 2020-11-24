Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

24 ноября 2020 20:10 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
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30 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински.

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Смотрите в 7 выпуске реалити Супер Топ-модель по-украински: В свежем выпуске модельного реалити девушки отправятся в командировку в Херсонскую область. Там их ждут непростые испытания - сендбординг, дефиле в воде, фотосессия против убийства животных. А еще мы наконец узнаем, кому же из участниц эксперт Соня Плакидюк решила дать второй шанс на борьбу за победу!

7 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите 30.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
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