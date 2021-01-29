Кто они, лучшие исполнители роли Шерлока

По количеству экранизаций история о гениальном детективе Шерлоке Холмсе и его товарище докторе Ватсоне попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Бенедикт Камбербэтч

Причем авторы проектов каждый раз привносили в оригинальную историю что-то свое. Менялся и сам образ Шерлока . Предлагаем не отвлекаться и вспомнить самых ярких исполнителей этой роли!

Роль в сериале «Шерлок» сделала актера знаменитым на весь мир. Его герой, в отличие от других сериалов, живет в современном Лондоне. Доктор Ватсон – военный врач, вернувшийся с войны в Афганистане, где получил травму. Теперь вместо мемуаров он ведет собственный блог в Интернете. Шерлок Холмс – все такой же социопат, только теперь вместо курения трубки он использует никотиновый пластырь. И самое главное – герои очень органично смотрятся за компьютером или со смартфоном в руке и мастерски используют современные технологии в своих расследованиях.

Кстати, увидеть все сезоны культового сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом в главных ролях украинские телезрители смогут с 29 января, каждую пятницу, в 21:00 на "Интере".

Василий Ливанов

Образ советского Шерлока Холмса покорил не только отечественных телезрителей, но и королеву Англии Елизавету II. За это она наградила Василия Ливанова орденом Британской империи.

Роберт Дауни-младший

Отличительная черта Шерлока в его исполнении – харизматичность! Несмотря на то, что критики в один голос твердят, что герой Роберта совершенно не похож на классического Шерлока, это не делает его менее любимым зрителями.

Джонни Ли Миллер

Этот Шерлок получился весьма своеобразным. Живет он в Нью-Йорке и, ко всему прочему, имеет наркотические пристрастия. Признаться, у сериала «Элементарно» нет почти ничего общего с книгой сэра Артура Конана Дойла. Зато есть толпа фанатов.