Алена Мороз: Моя стихия – пребывание среди людей и исследование новых мест

Эксклюзив 26 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Алена Мороз: Моя стихия – пребывание среди людей и исследование новых мест
Телеведущая Алена Мороз
пресс-служба

В Украине закончился локдаун, но не закончился карантин. Это значит, что многие процессы все также остаются онлайн: встречи, работа, обучение.

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Мы спросили у телеведущей шоу «Средиземноморский check-in» на канале НЛО TV Алены Мороз – как она провела это время, и на чем сфокусировала свое внимание во время карантина.

Алена, как прошел твой локдаун?

– Я не успела его заметить. У меня столько заказов и работы онлайн, что я, кажется, и так почти не выходила из дома.

Как выглядит твой типичный день на карантине?

– Типичный день на карантине – это созвоны и эфиры в Zoom. Я уже настолько привыкла к такому формату, что, когда кто-нибудь предлагает рабочую встречу вживую, – это вызывает удивление.

Карантин сильно повлиял на рабочий процесс – какие главные изменения он внес?

– Карантин за год перевернул рабочий процесс огромного числа людей. Я наблюдала трансформацию внутри компаний разных сфер из различных стран. Могу сказать, что изменения парадоксальны: всё стало одновременно и ближе, и дальше. И глобальней, и локальней.

Посоветуй, как правильно составлять планы – какие методики рабочие для тебя?

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– Как фасилитатор, который проводит в компаниях стратегические сессии, я знаю много методик и моделей построения планов. Они отличаются подходами в зависимости от задачи. Вкратце, одна из схем выглядит так:

• Качественно проанализировать текущее положение дел (точку А).
• Увидеть амбициозную желанную картину будущего (точку Б). 
• Выявить ключевые барьеры, которые могут помешать прийти из точки А в точку Б. 
• Сгенерировать идеи того, как ты эти барьеры будешь убирать с пути, и какие проекты реализуешь, чтобы ускорить приход в точку Б, а не просто бороться с барьерами. 
• Спланировать на ближайший промежуток конкретные измеримые достижения, по которым будешь понимать, что продвигаешься к точке Б. 
• Наметить план конкретных действий и шагов под каждое достижение.

Есть ли смысл загадывать на 1, 3 или 5 лет вперед, или нужно полагаться только на короткосрочные планы?

– Зависит от задачи. Но чаще загадывать имеет смысл не на несколько лет вперед, а продумывать детали и конкретику – на короткие ближайшие промежутки. Часть людей или компаний увлекаются только одним из пунктов, и забывают о втором.

Какие планы в 2021 году ты хочешь реализовать?

– Еще в ноябре я спланировала свою жизнь до марта 2021, а с весны запланирую следующий фрагмент. Пока (тьфу-тьфу) есть большие шансы успеть реализовать все, что задумала. Пожелаем мне удачи!

Есть ли планы, касательно путешествий в этом году?

– Прозвучит дико для такого фаната исследования мира как я, но до лета точно планирую быть в Киеве. Меня настолько увлекло то, над чем я сейчас сфокусировалась по жизни, что готова даже ненадолго отложить путешествия.

Время, проведенное дома, что-то изменило в тебе?

– Я укоренилась в мысли, что домоседство – это однозначно не мое. Моя стихия – пребывание среди людей и исследование новых мест. Из внешних изменений... я стала еще реже краситься. Теперь я не делаю этого почти никогда. 

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