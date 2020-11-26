Алена Мороз: Я увидела в карантине много открывшихся дверей – и это стало моим моторчиком

Алена Мороз: Я увидела в карантине много открывшихся дверей – и это стало моим моторчиком

С первых дней карантина многие из нас столкнулись с такой проблемой, как перенасыщение информацией.

Ситуация в мире и так не простая, а тут еще и бесконечный поток новостей (большинство из которых – негативные). Мы спросили у ведущей шоу «Средиземноморский check-in» на канале НЛО TV Алену Мороз : как сохранять спокойствие и равновесие в это сложное время? И какие техники/советы помогают ей больше всего?

Алена, как тебе удается сохранять высокую работоспособность и не стрессовать в условиях карантина?

Я увидела в карантине много открывшихся дверей – и это стало моим моторчиком. Когда все только началось, многие столкнулись с проблемой потери заказов и отсутствия понимания, когда все вернется в привычное русло (я в том числе). Можно было засесть и ждать, еще больше погружаясь в уныние и неопределенность. Но мне показалось, что тогда началось лучшее время для экспериментов. Время, в которое прощаются ошибки и огрехи, потому что все в равных условиях. Пандемия вдруг уровняла профессионалов и новичков. Привычные структуры разрушились и начали формироваться новые. Пандемия открыла двери, в которые раньше ты бы просто так не вошел.

У тебя есть правила собственной информационной гигиены?

Я стараюсь отсекать необязательное. Например, в начале карантина появилось огромное количество мастер-классов, курсов, обзоров, эфиров и онлайн мероприятий. Я стремилась записаться везде. К какому-то моменту меня уже начало тошнить от перенасыщения информацией. С тех пор, вне зависимости от того, платный это контент или нет, я дважды взвешиваю: стоит ли мне его сейчас поглощать. Потому что деньги – это не единственное, чем я расплачиваюсь. Намного ценнее время и энергия.

Как современным занятым людям сознательно ограничить себя в потреблении информации, чтобы меньше переживать? И вообще, стоит ли это делать?

Каждому стоит выбирать для себя, сколько ему информации нужно для комфорта. Например, если я скажу: «Не смотрите новости по ТВ», часть людей покрутит у виска, ведь их работа или семья зависят от того, что скажут в новостях. Кроме того, некоторые люди переживают больше как раз тогда, когда не знают какой-то информации. Им спокойней от того, что они в курсе всего, даже если на это уходит много сил и времени. Так что любые рекомендации не универсальны.

Ты часто смотришь новости или читаешь ленту Инстаграм или Фейсбук? У тебя есть лимит на такие просмотры?

Новости сейчас не смотрю. А вот Instagram, Youtube и Facebook – мои основные пожиратели времени. Во время карантина установила себе еще «ТикТок» и спустя пару месяцев удалила его с телефона, когда поняла, как он засасывает. И если с Instagram и Youtube более-менее сейчас удалось справиться, то в Facebook захожу слишком часто. Успокаиваю себя только тем, что полученная там информация помогает мне в работе. Но можно было бы посвящать этому вдвое меньше времени.

У тебя есть секрет, как быстро успокоиться в стрессовых ситуациях? Что обычно помогает тебе в этом случае?

Музыка. Вставляю наушники, запускаю какую-то песню, которая подходит под этот момент, и растворяюсь в ней, иногда добавляя танцы. Недавно так перед zoom эфиром быстро приводила себя в норму под песню Sunny.

Есть мнение, что для того, чтобы расслабиться нужно не перенапрягаться. Но как не перенапрягаться в современном мире?

Я встречала людей, которые могут сохранять самообладание и не напрягаться даже в экстренных ситуациях. Так что, – да, это реально.

Как относишься к ритуалам, которые помогают успокоиться?

Мне на курсе когда-то давали домашнее задание: выписать список вещей, которые помогают мне расслабиться. Я тогда нашла 22 способа. Все перечислять не буду, но вот парочка любимых – музыка и техники визуализации.

Какие слова особенно помогают тебе в сложных жизненных ситуациях?

Слова мне не особо помогают. Больше срабатывает осознание конечности этой ситуации. Хорошо, когда я вижу свет в конце тоннеля или понимаю, к какому моменту это в худшем случае закончится. Тогда ситуация превращается из «безнадёжной» в «осталось продержаться всего месяц/минуту/год».