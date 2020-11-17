Актер Александр Погребняк: На осеннюю хандру у меня нет времени!
Откровенное интервью с актером Александром Погребняком.
Александр, где вы черпаете мотивацию для работы?
Все очень банально. Я просто понимаю: если я не буду работать – я не буду зарабатывать деньги. Если не буду зарабатывать – не буду кушать. Не буду кушать – я умру! Желание жить, и жить хорошо – самая лучшая мотивация!
А вообще, когда я вижу талантливых коллег, которые умеют делать то, чего не умею я – это меня мотивирует!
Для вас лучший способ быстро вжиться в роль или включиться в процесс – это…
Это полностью понимать своего персонажа, его мотивы, поступки, действия. Над ролью всегда нужно работать, разбирать. С «кандачка» это редко получается и то, не в лучшем виде. Часто вдохновение приходит от внешних характеристик (костюм, грим, особенности речи, пластика). Все, как у Станиславкого: «от внешнего к внутреннему». Иногда – наоборот. Для включения в процесс нужно быть собранным!
Как мотивировать себя делать больше, когда ничего не хочется?
Постараться отвлечься, возможно, передохнуть, поехать куда-то, поменять картинку. Не склонен к насилию над собой, не хочешь – не делай. Хочешь – паши! Если на горизонте ты видишь результат – ты будешь делать!
Как боретесь с плохим настроением и осенней хандрой?
Встречи с близкими друзьями, семьей. А еще хорошие фильмы и интересная литература. Хандра бывает крайне редко. Можно сказать, что на осеннюю хандру у меня нет времени! От безделья и появляется всякая дурость в голове!
Что этой осенью поднимает вам настроение и почему?
То, что у меня есть работа. В сегодняшних условиях понимаю, что далеко не всем с этим везёт, к сожалению!
Посоветуйте, как не унывать, когда все идет не по плану?