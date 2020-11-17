Актер Александр Погребняк: На осеннюю хандру у меня нет времени!

Откровенное интервью с актером Александром Погребняком.

Читайте такжеКак спастись от осенней хандры: советы от актрисы сериала "Швидка" Надежды Хильской Александр Погребняк. Мы поговорили с ним о мотивации, осенней хандре и о том, что делать, если все в вашей жизни идет не по плану.

Александр, где вы черпаете мотивацию для работы?

Все очень банально. Я просто понимаю: если я не буду работать – я не буду зарабатывать деньги. Если не буду зарабатывать – не буду кушать. Не буду кушать – я умру! Желание жить, и жить хорошо – самая лучшая мотивация!

А вообще, когда я вижу талантливых коллег, которые умеют делать то, чего не умею я – это меня мотивирует!

Для вас лучший способ быстро вжиться в роль или включиться в процесс – это…

Это полностью понимать своего персонажа, его мотивы, поступки, действия. Над ролью всегда нужно работать, разбирать. С «кандачка» это редко получается и то, не в лучшем виде. Часто вдохновение приходит от внешних характеристик (костюм, грим, особенности речи, пластика). Все, как у Станиславкого: «от внешнего к внутреннему». Иногда – наоборот. Для включения в процесс нужно быть собранным!

Как мотивировать себя делать больше, когда ничего не хочется?

Постараться отвлечься, возможно, передохнуть, поехать куда-то, поменять картинку. Не склонен к насилию над собой, не хочешь – не делай. Хочешь – паши! Если на горизонте ты видишь результат – ты будешь делать!

Как боретесь с плохим настроением и осенней хандрой?

Встречи с близкими друзьями, семьей. А еще хорошие фильмы и интересная литература. Хандра бывает крайне редко. Можно сказать, что на осеннюю хандру у меня нет времени! От безделья и появляется всякая дурость в голове!

Что этой осенью поднимает вам настроение и почему?

То, что у меня есть работа. В сегодняшних условиях понимаю, что далеко не всем с этим везёт, к сожалению!

Посоветуйте, как не унывать, когда все идет не по плану?

В этом случае очень важна поддержка близких людей. Нужно просто понимать – это все пройдет. За черной полосой всегда идет белая, за тучкой выглянет солнышко, за зимой весна и т.д. Больше оптимизма, господа!