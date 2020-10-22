Телеведущая Алена Мороз о мотивации, работе из дома и выгорании

Соведущая шоу «Средиземноморский check-in» на канале НЛО TV Алена Мороз сейчас много времени проводит за работой дома.

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Алена, поделись секретами правильной организации рабочего дня дома – что стоит делать, а что ты категорически не рекомендуешь?

Что работает для меня:

1. Переодеваться из пижамы перед стартом работы и, наоборот, – когда закончила дела, возвращаться в домашнее.

2. После работы захлопывать ноутбук. Даже если хочется повисеть в соцсетях или посмотреть кино – делаю это на телефоне. Иначе теряется грань между работой и отдыхом, и получается, что я все время за компьютером.

3. Стараюсь находить себе дело вне дома. Это хорошо разграничивает день. Когда нет привязки к какому-то событию снаружи, можно позволить себе проснуться во сколько угодно и сесть работать «когда-нибудь». А выход на улицу мобилизирует.

На тебя влияет плохая погода?

На мою работоспособность плохо влияет, когда слишком жарко. Если в помещении нет кондиционера, а за окном +35, блестящего результата от меня не ждите (улыбается).

Как ты борешься с ленью и прокрастинацией?

Мне лень с бороться с прокрастинацией (смеется). А если серьезно, то лучше всего меня лечит от прокрастинации приближающийся дедлайн. Поэтому, стараюсь сама пообещать клиентам работу к определенному моменту, чтобы не растягивать.

Как ты считаешь, для работы дома обязательно иметь свой рабочий кабинет или рабочий уголок?

Отдельная рабочая зона – это крайне важно. Но, к сожалению, не во всех домах есть возможность выделить её. В прошлой квартире мы с мужем претендовали на единственное, более-менее подходящее для работы место. На карантине один из нас вынужден был страдать. К счастью, сейчас мы переехали в новое жилье, и здесь уже никто не мучается. Кроме того, пока пытаюсь соблюдать границы и не приносить работу в спальню.

Работа из дома коварна тем, что нет четких границ между рабочими часами и отдыхом – как ты для себя решаешь этот вопрос?

У меня с этим плохо. Я настолько люблю работать, что часто не могу остановиться. В итоге, хоть вечером, хоть в выходные, я сижу, пока есть вдохновение и силы мыслить. Такая схема опасна выгораниями. Поэтому в последнее время стараюсь устраивать себе полноценные выходные.

Накануне интервью, так получилось, что я работала с утра до вечера 8 дней подряд, поэтому на этой неделе восстанавливаюсь – гуляю в парке каждый день, хожу в музеи, смотрю фильмы и вижусь с друзьями.

В период карантина многие стали работать из дому. Как ты считаешь – эта тенденция в будущем сохранится?

Уверена, что тенденция удалённой работы сохранится. Теперь, когда мир увидел, что можно работать и так, часть встреч и процессов никто не хочет возвращать в оффлайн.

Во время карантина я обучила более 150 тренеров, hr-специалистов, фасилитаторов из разных стран работе со специализированными онлайн инструментами. Все эти люди понимали, что пандемией всё не закончится, и поэтому осваивали новые навыки.

От чего зависит твоя эффективность в работе? И как ты ее удерживаешь на нужном тебе уровне?

Если у меня горят глаза – я буду эффективна. А вот зажигают мои глаза многие факторы. Например:

- интересная тема проекта;

- приятные люди;

- комфортный быт во время работы;

- возможность покреативить;

- регулярные исследования мира и смена обстановки, чтобы напитываться новыми впечатлениями и в ресурсном состоянии возвращаться к работе.

Поделись беспроигрышными мотивационными лайфхаками для тех, кому сложно дается работа из дому?

Работа из дома – это не для всех. Не для меня, в том числе (улыбается). Мне иногда нужны люди вокруг, чтобы чувствовать себя в потоке. Поэтому, если нет карантинных запретов – не мучайте себя, выходите из дома и работайте в кафе, в коворкинге, в офисе друзей и в других местах.