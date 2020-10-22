Аня Гресь: Путешествовать нужно обязательно!

Актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Аня Гресь недавно вернулась из отдыха в Турции.

Читайте такжеТОП-5 правил успешной фотосессии от актрисы сериала "Швидка" Анастасии Иванюк Ани Гресь появилась давно. Мы поговорили с актрисой о том: каково это – путешествовать в условиях карантина, да еще и с маленьким ребенком.

Аня, расскажи о своей недавней поездке: с кем и где решила отдохнуть? Как долго длился отдых?

Мы отдыхали с Тимом, которому 10 месяцев, и моей двоюродной сестрой. Поехали вместе, чтобы я тоже могла немного отдохнуть. Так я могла оставить малыша с сестрой на пляже и пойти искупаться. Наш отдых длился 10 дней. Хотя изначально ехали на 7, но решили еще немного продлить отдых.

По каким критериям выбирала страну для отдыха с ребенком?

Отдыхали в Турции, в городе Анталия. У нас там живут родственники, с которыми я хотела встретиться. Также я люблю местную кухню, приятные цены и чистое море. Плюс не хотелось далеко лететь. Поэтому отдых я выбирала из этих данных.

Столкнулась ли с какими-то сложностями в этой поездке в связи с карантином?

Нет, особых сложностей в поездке не было. Нам только нужно было сделать разрешение от Ромы (Роман Грищук – муж Ани Гресь – прим. ред.), чтобы Тим мог выехать со мной из страны. Муж работал. И, к сожалению, не смог поехать с нами. Вместо него со мной отправилась сестра, чему я была очень рада.

Как малыш перенес перелет? Как считаешь: у сына будет такая же любовь к путешествиям, как и у родителей?

Малыш перелет перенес замечательно. Когда мы летели туда, сын все рассматривал, ему все было интересно. А когда летели обратно, Тим чуть-чуть всплакнул. Я его успокаивала, было немного неудобно из-за плачущего ребенка перед людьми. Но, мне кажется, все отнеслись с пониманием. Успокоить его мне помогла одна женщина, у которой тоже однажды была такая ситуация и она понимала мои эмоции. После этого Тим заснул до окончания полета. Могу сказать, что в целом все прошло нормально. Я думаю, Тим тоже будет любить путешествовать. Сын был такой радостный, когда мы плавали. Он сильно полюбил купаться в море и постоянно улыбался окружающим людям. Мне кажется, ему интересно будет везде ездить и узнавать что-то новое.

Что стоит учитывать в первую очередь всем родителям, которые планируют лететь за границу с ребенком в условиях карантина?

Думаю, стоит взять расширенную страховку, которая покрывает большее количество вирусов. Конечно, нужно придерживаться всех мер предосторожности, помнить про маски и носить их, пользоваться антисептиками и стараться близко с людьми не контактировать.

Какими событиями этот отдых тебе запомнился больше всего?

Этот отдых ассоциируется с расслаблением, с близким общением с сестрой, с душевными посиделками на вечерней террасе. Мы жили в одной комнате, и когда вечером в ней спал Тим, мы дышали свежим воздухом на балконе, разговаривали обо всем на свете, иногда заказывали что-то вкусненькое. Мы были в Анталии, там очень красиво, есть классное море и ландшафты. Этот отдых оставил очень хорошее впечатление.

Есть ли планы на следующий семейный отдых?

Очень хочется куда-то поехать на несколько недель в январе. Желательно поехать вместе с мужем, чтобы у него тоже была возможность отдохнуть. В идеале я бы хотела поехать в Австралию, там у нас живут близкие друзья. Но туда, конечно, очень долго лететь – 1,5-2 дня, а с малышом это будет сложно. Поэтому пока мы, наверное, будем летать где-то поближе к Украине.

Возможно, это опять будет Турция, купаться будет нельзя, но все равно там зимой теплая погода. Приятно просто погулять по горам, подышать морским воздухом. Надеюсь, что мы точно куда-то поедем. Это новый опыт, новые впечатления и точно довольный счастливый ребенок. За эту неделю на море Тим повзрослел. Для него столько всего нового произошло, для развития положительные эмоции очень нужны. Сын вырос физически и повзрослел внутренне. Я уверена, путешествовать нужно обязательно!