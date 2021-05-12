Ученые из Гарварда объяснили, почему у женщин часто слоятся ногти
Почему слоятся ногти и как избавиться от проблемы?
Ученые из Гарвардской медицинской школы отмечают, что проблема расслоения ногтей касается 27% женщин. Причин у такого явления несколько, но чаще всего справиться с расслаиванием ногтей можно своими силами.
Чаще всего проблема заключается в избытке влаги и воздействии на ногти агрессивных моющих средств. Они уничтожают липидный баланс кожи и приводят к расслаиванию ногтей. Достаточно использовать перчатки во время домашней работы, чтобы проблема вскоре перестала вас беспокоить.
В некоторых случаях плачевное состояние ногтей вызывают заболевания.
- Гипотиреоз
- Железодефицитная анемия
Недостатком железа страдают более 70%, эту проблему тоже можно исправить самостоятельно, однако перед этим диагноз должны подтвердить медики.
Напомним,