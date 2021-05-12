Ученые из Гарварда объяснили, почему у женщин часто слоятся ногти

12 мая 2021 10:30 Алла Лысак
Ученые из Гарварда объяснили, почему у женщин часто слоятся ногти
Ученые из Гарварда объяснили, почему у женщин слоятся ногти
pixabay.com

Почему слоятся ногти и как избавиться от проблемы?

Читайте такжеКак сделать ваши ногти более здоровыми: проверенные маски
Здоровые ногти являются залогом долговечного маникюра, поэтому многие женщины стараются укрепить ногтевую пластину и избавиться от насущной проблемы расслаивания.

Ученые из Гарвардской медицинской школы отмечают, что проблема расслоения ногтей касается 27% женщин. Причин у такого явления несколько, но чаще всего справиться с расслаиванием ногтей можно своими силами.  

Чаще всего проблема заключается в избытке влаги и воздействии на ногти агрессивных моющих средств. Они уничтожают липидный баланс кожи и приводят к расслаиванию ногтей. Достаточно использовать перчатки во время домашней работы, чтобы проблема вскоре перестала вас беспокоить.

В некоторых случаях плачевное состояние ногтей вызывают заболевания.

  • Гипотиреоз

Читайте такжеЖелезодефицитная анемия: симптомы, причины, лечение
Недостаток важных для красоты гормонов щитовидной железы сказывается на состоянии ногтей, увеличивается их ломкость.

  • Железодефицитная анемия

Недостатком железа страдают более 70%, эту проблему тоже можно исправить самостоятельно, однако перед этим диагноз должны подтвердить медики. 

Напомним,

Облако тегов

здоровье красота здоровье и красота уход за ногтями ногти

Материалы по теме

Магнитные бури 12 мая 2021 в Украине
Гороскопы

Магнитные бури 12 мая 2021 в Украине
Три признака, по которым диагностировать инсульт сможет каждый
ЗОЖ

Три признака, по которым диагностировать инсульт сможет каждый
Магнитные бури 11 мая 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 11 мая 2021 в Украине
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 20 серию (эфир от 27.04.2021)
Сериалы

Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 20 серию (эфир от 27.04.2021)

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK