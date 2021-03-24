Трендовый маникюр в апреле 2021: какой цвет выбрать?

24 марта 2021 15:10 Алла Лысак
Трендовый маникюр в апреле 2021: какой цвет выбрать?
Трендовый маникюр в апреле 2021: какой цвет выбрать?
pixabay.com

Эксперты маникюрного дела предлагают взбодриться и напомнить как себе, так и окружающим, что весна все-таким настала.

В тренде в этом сезоне все оттенки зеленого.

Читайте такжеСтильный офисный маникюр: тренды осени 2020
Можете выбрать насыщенный оттенок зелени, цвет тропической листвы, фисташковый оттенок или, например, салатовый (свнтлый) цвет.  

С приглушенными оттенками можно и нужно играть. Например, с фисташковый цветом хорошо смотрятся золотые линии и другие геометрические фигуры. Зеленый цвет следует комбинировать с менее выраженными оттенками, допускаются пастельные тона любого рода. 

Следите за тем, чтобы маникюр не был вызывающим и слишком ярким, вместе с тем вдохновлял вас и выглядел свежо!

Напомним,

Облако тегов

стиль красота маникюр матовый маникюр Тренды тренд 2021

Материалы по теме

Какие ресницы в тренде в 2021 году
Lifestyle

Какие ресницы в тренде в 2021 году
Состоится ли перевод часов в марте 2021 в Украине
Lifestyle

Состоится ли перевод часов в марте 2021 в Украине
Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой
Новости

Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой
Родина року-2021: победители премии и звездные гости - фото
Новости

Родина року-2021: победители премии и звездные гости - фото

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка
МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK