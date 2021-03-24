Трендовый маникюр в апреле 2021: какой цвет выбрать?

Эксперты маникюрного дела предлагают взбодриться и напомнить как себе, так и окружающим, что весна все-таким настала.

В тренде в этом сезоне все оттенки зеленого.

Можете выбрать насыщенный оттенок зелени, цвет тропической листвы, фисташковый оттенок или, например, салатовый (свнтлый) цвет.

С приглушенными оттенками можно и нужно играть. Например, с фисташковый цветом хорошо смотрятся золотые линии и другие геометрические фигуры. Зеленый цвет следует комбинировать с менее выраженными оттенками, допускаются пастельные тона любого рода.

Следите за тем, чтобы маникюр не был вызывающим и слишком ярким, вместе с тем вдохновлял вас и выглядел свежо!

Напомним,