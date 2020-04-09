Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть

Маникюр - неотъемлемая часть образа современной девушки.

Роспись на ногтях

Именно для поддержания образа стильной и современной вам необходимо обратить внимание на те тенденции в маникюре , о которых уже давно пора забыть.

Цветы или абстрактные рисунки - все это уже давно не в моде. Роспись на ногтях теперь указывает на дурной вкус. Но если уж вы хотите добавить что-то в интересное в ваш маникюр - отдайте предпочтение единичным узорам. К примеру, одной разе на безымянном пальце.

Объемный дизайн

Яркий рисунок

Раньше вы были без ума от камней на ногтях и объемных деталей? Пайекти, стразы - это все уже пройденный этап в дизайне ногтей. Помимо этого, такой маникюр еще и неудобный.

И еще на каждом ногтей разный! Мы не спорим, возможно, вам не хватает больше пространства для реализации ваших безумных идей, но ногти - явно не то место, где это уместно. Последние пару лет тренды идут к минимализму, так что лучше уж обойтись монохромным маникюром, чем поражать дизайном, который был актуален в 2010.

Горошек

Хоть в мире вещей горошек не теряет своей актуальности, но в тенденциях маникюра он давно уже покинул свои лавры фаворита. Во-первых, смотрится это весьма просто и неинтересно. А во-вторых, в некоторых случаях даже грязно. Поэтому лучше отдать предпочтение ногтям без узора, чем старомодному горошку.

Напомним,