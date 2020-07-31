Актер Феликс Аброскин: Из карантина я вынес сплошной позитив

Эксклюзивное интервью с Феликсом Аброскиным

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Феликс, какие чувства у тебя были, когда после долгого карантинного перерыва, ты вновь вышел на театральную сцену?

Очень непонятные для меня. Естественно, я скучал. Но откровенно, не произошло «магии воссоединения», как будто бы, никакого карантина не было.

Можно сказать, что украинский зритель стал чаще ходить в театр?

Не могу дать анализ, чаще ли зритель вообще стал ходить в театр. Но по моему ощущению, в зале стало больше молодежи. Наверное, это как-то связано с изменением в репертуарах театров: больше актуального, злободневного, на сцене.

За какие проекты ты в первую очередь взялся после послабления карантина?

В первую очередь я взялся за «карандаш», ведь помимо актерского ремесла, я занимаюсь еще и писательским. Так что ближайшие планы связаны непосредственно с написанием сценариев и осваиванием других интересных мне профессий. Таких, например, как кинорежиссер.

Как изменилась твоя жизнь после карантина: какие выводы ты вынес из него?

Из карантина я вынес сплошной позитив: начал сознательно бороться с ленью, определив для себя четкий график работы на дому.

Чего тебе больше всего не хватало на карантине и что хочется наверстать сейчас?

Вероятнее всего, необходимо было больше читать на карантине (улыбается). Вот это и будем наверстывать!

Как планируешь провести вторую половину лета? У тебя уже запланирован отдых?

Нет, отдыха этим летом не будет. Максимум – выезды на берег реки. Вторую половину, как и первую, будем работать!