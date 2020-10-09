Алина Гросу в новой песне рассказала о своих эмоциях после развода

9 октября 2020 15:15 Юлия Крутиева
Алина Гросу в новой песне рассказала о своих эмоциях после развода
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу спела о разводе в новой песне "ДЫМ".

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Совсем недавно медиапространство всколыхнула громкая новость: сказочная история любви Алина Гросу и бизнесмена Александра Комкова закончилась разводом. 

Алина открыто говорит о том, что благодарна этим отношениям, но хочет окончательно перевернуть эту страницу, чтобы двигаться дальше. 

Все переживания от серьезных изменений в жизни Гросу воплотила в новинке под названием «ДЫМ».

Дым - это аллегория исчезнувшей любви. Эта любовь уже не греет, не вдохновляет, не горит..., - прокомментировала GROSU. - Вместо нее осталась стена из серого дыма, которая прочно стала между двумя людьми.

Певица Алина Гросу / пресс-служба
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Автором нового сингла GROSU выступил певец и композитор Стас Шуринс, создавший для Алины такие хиты, как «VOVA», «Непобедима», «Голый Король».

Напомним, 

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