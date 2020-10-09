Алина Гросу в новой песне рассказала о своих эмоциях после развода
Певица Алина Гросу спела о разводе в новой песне "ДЫМ".
Алина открыто говорит о том, что благодарна этим отношениям, но хочет окончательно перевернуть эту страницу, чтобы двигаться дальше.
Все переживания от серьезных изменений в жизни Гросу воплотила в новинке под названием «ДЫМ».
Дым - это аллегория исчезнувшей любви. Эта любовь уже не греет, не вдохновляет, не горит..., - прокомментировала GROSU. - Вместо нее осталась стена из серого дыма, которая прочно стала между двумя людьми.