Алина Гросу в новой песне рассказала о своих эмоциях после развода

Певица Алина Гросу спела о разводе в новой песне "ДЫМ".

Совсем недавно медиапространство всколыхнула громкая новость: сказочная история любви Алина Гросу и бизнесмена Александра Комкова закончилась разводом.

Алина открыто говорит о том, что благодарна этим отношениям, но хочет окончательно перевернуть эту страницу, чтобы двигаться дальше.

Все переживания от серьезных изменений в жизни Гросу воплотила в новинке под названием «ДЫМ».

Дым - это аллегория исчезнувшей любви. Эта любовь уже не греет, не вдохновляет, не горит..., - прокомментировала GROSU. - Вместо нее осталась стена из серого дыма, которая прочно стала между двумя людьми.

Певица Алина Гросу / пресс-служба

Автором нового сингла GROSU выступил певец и композитор Стас Шуринс, создавший для Алины такие хиты, как «VOVA», «Непобедима», «Голый Король».

Напомним,