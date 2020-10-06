Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
6 октября 2020 21:40
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
пресс-служба канала СТБ
11 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.
Один за всех: месяц назад жизнь 50-летнего Ивана изменилась навсегда. Примерный семьянин и отец двоих детей застал свою жену с другим. Мужчина был шокирован, когда увидел, что любовником супруги оказался ее 12-летний племянник! После скандала Иван ушел из семьи. Но родная мать мальчика уверена, что именно Иван развращал ребенка, а не ее сестра. Узнав о надругательстве над сыном, Мария написала заявление в полицию, но поддержки так и не получила. Команда «Один за всех» выяснит, кто на самом деле совершил надругательство над 12-летним мальчиком: родная тетя или ее муж, почему в издевательствах над собой семиклассник боялся признаться матери и кто в финале программы отправится в полицейский участок.
Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 11.10.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.