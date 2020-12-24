ТОП-5 нестандартных новогодних фильмов от актера Назария Кошарского

Эксклюзив 24 декабря 2020 03:00 Юлия Крутиева
ТОП-5 нестандартных новогодних фильмов от актера Назария Кошарского
ТОП-5 нестандартных новогодних фильмов от актера Назария Кошарского
пресс-служба

Перед Новым годом всем нам хочется ощутить что-то сказочное, загадочное и волшебное. Именно это ощущение пробуждает в нас новогоднее настроение, настроение сказки.

Читайте такжеТОП-4 новогодних фильма от актрисы "Женского Квартала" Саши Машлятиной
Специально для его создания актер сериала «Швидка» на канале НЛО TV Назарий Кошарский для читателей TV.UA составил свою подборку со сказочными фильмами, и они вам точно понравятся!

«Новая рождественская история»

США, 1988

За основу взято произведение Чарльза Диккенса «Рождественская история», которое адаптировано к нашему времени. Прекрасный фильм с новогодним настроением, комизмом и определенным воспитательного моментом.

«Звездная пыль»

США, 2007

Это прекрасная сказка, в которой рассказывается о необычном месте на Земле, где царит магия. Прекрасная волшебная история для просмотра зимним вечером, которая даст определенное ощущение сказки.

«Рождество на двоих» или «Счастливого Рождества»

США, 2019

Романтическая комедия с нестандартным финалом. Здесь вам и Новый год, и любовь и даже Эмилия Кларк в главной роли. Фильм, который заставит задуматься над своей жизнью.

«Красавица и чудовище»

США, 2017

Экранизации одноименной французской народной сказки. Прекрасный сказочный фильм, который поднимет новогоднее настроение.

«Гарри Поттер»

Конечно, в подборку не банальных новогодних фильмов серия фильмов о «Гарри Поттере» не подходит, ведь для многих – это просто идеальный фильм под Новый год. Но поскольку у меня не обходится ни один Новый год без его просмотра, я решил, что он должен быть здесь. Рассказывать, о чем он – не буду, чтобы не спойлерить. Шучу!

Напомним,

Облако тегов

НЛО TV фильм эксклюзив новогодние фильмы Сериал Швидка что посмотреть Полезные советы швидка Назарий Кошарский

Материалы по теме

Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Телешоу

Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Le Маршрутка-2: Леся Никитюк чуть не утонула в трясине
Новости

Le Маршрутка-2: Леся Никитюк чуть не утонула в трясинеЭксклюзив
ТОП-5 мест в Украине для встречи Нового года от ведущего тревел-шоу
Путешествия

ТОП-5 мест в Украине для встречи Нового года от ведущего тревел-шоуЭксклюзив
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.12.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)

Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK