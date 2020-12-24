ТОП-5 нестандартных новогодних фильмов от актера Назария Кошарского

Перед Новым годом всем нам хочется ощутить что-то сказочное, загадочное и волшебное. Именно это ощущение пробуждает в нас новогоднее настроение, настроение сказки.

«Новая рождественская история»

Специально для его создания актер сериала «Швидка» на канале НЛО TV Назарий Кошарский для читателей TV.UA составил свою подборку со сказочными фильмами, и они вам точно понравятся!

США, 1988

За основу взято произведение Чарльза Диккенса «Рождественская история», которое адаптировано к нашему времени. Прекрасный фильм с новогодним настроением, комизмом и определенным воспитательного моментом.

«Звездная пыль»

США, 2007

Это прекрасная сказка, в которой рассказывается о необычном месте на Земле, где царит магия. Прекрасная волшебная история для просмотра зимним вечером, которая даст определенное ощущение сказки.

«Рождество на двоих» или «Счастливого Рождества»

США, 2019

Романтическая комедия с нестандартным финалом. Здесь вам и Новый год, и любовь и даже Эмилия Кларк в главной роли. Фильм, который заставит задуматься над своей жизнью.

«Красавица и чудовище»

США, 2017

Экранизации одноименной французской народной сказки. Прекрасный сказочный фильм, который поднимет новогоднее настроение.

«Гарри Поттер»

Конечно, в подборку не банальных новогодних фильмов серия фильмов о «Гарри Поттере» не подходит, ведь для многих – это просто идеальный фильм под Новый год. Но поскольку у меня не обходится ни один Новый год без его просмотра, я решил, что он должен быть здесь. Рассказывать, о чем он – не буду, чтобы не спойлерить. Шучу!

Напомним,