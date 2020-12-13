Fashion-фотограф Соня Плакидюк примерила образ Мэрилин Монро: роковая блондинка ‒ фото
Звездный фотограф Соня Плакидюк похвасталась красотой, примерив соблазнительный образ секс-символа 1950-х.
Так, на фото знаменитость позирует в цикламеновом платье-бюстье с бантом и перчатками в тон. Именно в таком вечернем наряде американская актриса запомнилась зрителям в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок».
Поцелуй в руку может быть довольно континентальным, но...‒ строками из знаменитой песни подписала кадр Плакидюк.
Напомним,
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