Fashion-фотограф Соня Плакидюк примерила образ Мэрилин Монро: роковая блондинка ‒ фото

13 декабря 2020 13:00 Катерина Даниленко
Fashion-фотограф Соня Плакидюк примерила образ Мэрилин Монро: роковая блондинка ‒ фото
Fashion-фотограф Соня Плакидюк
социальная сеть Instagram

Звездный фотограф Соня Плакидюк похвасталась красотой, примерив соблазнительный образ секс-символа 1950-х.

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Перевоплотиться в Мэрилин Монро звезде посчастливилось в рамках съемок проекта «Супер топ-модель по-украински». Провокационный кадр появился в соцсети Instagram.

Так, на фото знаменитость позирует в цикламеновом платье-бюстье с бантом и перчатками в тон. Именно в таком вечернем наряде американская актриса запомнилась зрителям в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок».

Fashion-фотограф Соня Плакидюк / социальная сеть Instagram

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Лук девушки дополнили объемные браслеты на кистях рук, ожерелье и серьги. И, конечно, знаменитый образ Монро немыслим без фирменной укладки и макияжа: идеальной фарфоровой кожи, пышных ресниц, аккуратных стрелок и яркой красной помады.

Поцелуй в руку может быть довольно континентальным, но...
 ‒ строками из знаменитой песни подписала кадр Плакидюк.

Напомним,

Американская кинодива Мэрилин Монро / Fotobank / GettyImages

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