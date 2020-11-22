Оля Полякова, Маша Ефросинина и Соня Плакидюк заквасили 100 кг капусты ‒ видео
22 ноября 2020 18:00
Катерина Даниленко
Оля Полякова, Маша Ефросинина и Соня Плакидюк
социальная сеть Instagram
Карантин выходного дня певица Оля Полякова провела в компании своих известных подруг ‒ ведущей Маши Ефросининой и fashion-фотографа Сони Плакидюк.
Исполнительница
в рамках своего шоу "ПоляВидение" предложила девушкам заквасить 100 кг капусты у себя дома. Знаменитость провела экскурсию своей загородной территорией, показала огород, сырное производство, спортзал, угостила гостей шампанским и ужином, а самое главное ‒ дала возможность продемонстрировать кулинарные способности за закваской капусты.
Марафан выходного дня с Олей Поялковой / социальная сеть Instagram
Шинковали и квасили капусту девушки не просто так, а в благих целях, о которых певица расскажет в скором времени. На каждом ведре капусты Оля оставила свои автографы.
Сначала квасили, потом ‒ лежали: все, как у всех! С Олей Поляковой и Машей Ефросининой время летит, как птичка,
‒ написала под одним из видео Соня Плакидюк.
Поклонники Поляковой были в восторге от такой идеи и поблагодарили ее за хорошо проведенное время в прямом эфире: «Молодцы девочки! Не забыли о других! За вами приятно наблюдать», «Такие светлые и жизнерадостные. Больше молодцы!», «Оля, Вы такая настоящая, искренняя, светлая. Спасибо за эти эмоции», «Вот и разгадан секрет вашей стройности. Вы все едите капусту».
Напомним,