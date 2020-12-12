Супруга Григория Решетника шокировала тонкой талией и подтянутым телом: спустя 12 дней после родов – фото

12 декабря 2020 15:00 Катерина Даниленко
Супруга Григория Решетника шокировала тонкой талией и подтянутым телом: спустя 12 дней после родов – фото
Телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной
социальная сеть Instagram

Семейные будни телеведущего Григория Решетника и его супруги заиграли новыми красками после рождения третьего ребенка. Пара то и дело делится подробностями личной жизни и радует поклонников трогательными снимками.

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В этот раз Кристина Решетник показала, как выглядит ее фигура после третьих родов и рассказала, когда планирует вернуться к занятиям спортом. Пользователи поражены роскошным телом знаменитости.

На фото жена телеведущего позировала в домашней одежде, с распущенными волосами, без косметики и ретуши. Живот она умышленно оставила обнаженным, чтобы показать изменения фигуры.

12 днів після пологів. Живіт і політ нормальний. Живіт зник десь через тиждень. Лінія талії, прес не ідеальні, на спорт піду з наступного року. Але Ваня мене контролює кожного дня після школи, чи схуд живіт, чи ні,
– подписала кадр Кристина.

Супруга Григория Решетника Кристина / социальная сеть Instagram

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Многодетная мама получила массу приятных отзывов от подписчиков, которые восхищаются ее фигурой: «Мать, ну ты крутая!», «Я не после родов, но не такая стройная», «Можно еще деток планировать», «Красотка», «Как? Разве такое возможно?», «Молодец».

Напомним,

Супруга Григория Решетника Кристина / социальная сеть Instagram
 

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