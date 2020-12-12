Супруга Григория Решетника шокировала тонкой талией и подтянутым телом: спустя 12 дней после родов – фото
Семейные будни телеведущего Григория Решетника и его супруги заиграли новыми красками после рождения третьего ребенка. Пара то и дело делится подробностями личной жизни и радует поклонников трогательными снимками.
На фото жена телеведущего позировала в домашней одежде, с распущенными волосами, без косметики и ретуши. Живот она умышленно оставила обнаженным, чтобы показать изменения фигуры.
12 днів після пологів. Живіт і політ нормальний. Живіт зник десь через тиждень. Лінія талії, прес не ідеальні, на спорт піду з наступного року. Але Ваня мене контролює кожного дня після школи, чи схуд живіт, чи ні,– подписала кадр Кристина.
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