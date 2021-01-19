В семье участницы реалити "Від пацанки до панянки" Влады Роговенко произошла беда: нужно полмиллиона

Эксклюзив 19 января 2021 18:40 Юлия Крутиева
В семье участницы реалити

У участницы четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки», который показывает Новый канал, серьезно заболела мама.

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Совсем недавно Влада Роговенко не могла нарадоваться. У нее появился любимый мужчина, которому она родила сына. Влада купила новое авто и делала ремонт в квартире. Но 2021 год принес участнице реалити «Від пацанки до панянки» проблемы.

Каждое утро начинаю в больнице, – рассказывает девушка. – У мамы болит голова, она не спит ночами. Сегодня был консилиум, решали, что делать. Мне предоставили три варианта. Первый обойдется в полмиллиона гривен, второй – в 250 тысяч, третий – трепанация черепа, которая стоит 100 тысяч. У меня возникает один вопрос: откуда у людей такие деньги? Хорошо, что в моем случае они есть. А что делать остальным? Умирать? Я в шоке. Помимо операции еще и лекарства будут нужны.

Влада Роговенко с мамой / пресс-служба

Поначалу маме девушки не могли даже провести нужные исследования.

Должны были делать одну процедуру, но в итоге не сделали, – говорит Влада. – Сначала были выходные, мы ждали понедельника. В понедельник сказали, что не могут провести исследование, так как ремонтируют стену рядом с аппаратом. Из-за того, что там пыль, его не могут включить. А в это время люди лежат в реанимации и нуждаются в этом оборудовании. В нашей стране опасно болеть.

Желаем маме Влады скорейшего выздоровления, а самой девушке – сил.

Напомним, 1 марта на Новом канале стартует пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки». 

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