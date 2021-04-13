Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 7 выпуске от 12.04.2021
13 апреля 2021 11:20
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 7 выпуске от 12.04.2021
пресс-служба Нового канала
Участницы реалити «Від пацанки до панянки-5», Вика и Саша Пановы, за семь недель в реалити научились поддерживать друг друга и сумели впервые сказать слово «люблю».
Читайте такжеАлексей Суханов оказался в постели с известной актрисой: Теперь я буду говорить, что спала с нимЦелую неделю ученицы Школы леди реалити «Від пацанки до панянки-5» (Новый канал) провели в санатории под Киевом. Девушки не отдыхали, а демонстрировали лидерские качества.
Нелегкое испытание пришлось пройти и сестрам-близнецам. Педагоги устроили им проверку на прочность.
На неделе лидерства у всех девушек была возможность себя проявить, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Но не каждая ученица ней воспользовалась. А вот сестры Саша и Вика Пановы справились со своими ролями – командира и подчиненного. И в очередной раз доказали, что уже победили конкуренцию в своих отношениях. Считаю, что им нечего делать в Школе леди. Сестры научились поддерживать друг друга и могут отправляться в реальную жизнь.
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 7 выпуске от 12.04.2021 / пресс-служба Нового канала
Я никогда не говорила сестре, что люблю ее, – рассказывает Вика. – Теперь могу сказать это. Знаю, что Саша – самое дорогое, что у меня есть.
Саша и Вика для меня – особенные, – признается директор. – Они научились слышать друг друга и проявлять чувства. Теперь их основная задача за пределами Школы леди – сохранить эти отношения. Верю, что девушки ворвутся одним целым в новую жизнь!
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 7 выпуске от 12.04.2021 / пресс-служба Нового канала