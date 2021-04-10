Від пацанки до панянки-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2021)

12 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск 5 сезона реалити Від пацанки до панянки. 7 выпуск проекта Від пацанки до панянки 5 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 7 выпуске реалити Від пацанки до панянки-5 : Новая неделя принесет пацанкам новые испытания. Впервые девушки проведут так много времени вне стен Школы леди. Педагоги отправят их в санаторий. Но не для того, чтобы отдохнуть от сложной учебы, а чтобы пройти новые испытания. Не всем по душе окажется работа в учреждении и для кого-то она станет билетом домой.

7 выпуск реалити Від пацанки до панянки-5 смотрите 12 апреля в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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