МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 11 выпуск: кто покинул шоу

17 апреля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 11 выпуске от 17.04.2021 - читайте на сайте TV.UA.

В минувшем выпуске «МастерШеф. Профессионалы-3» на СТБ участники делали ставки и создавали кулинарные галереи. По итогам двух конкурсов в битве черных состязались четверо – Владислав, Лидия, Игорь и Николай Мыгаль.

Чего только не видела кухня «МастерШеф» за 10 лет, и, казалось бы, сложно придумать что-то новое. Но реалии сами диктуют испытания, и карантин вдохновил судей на создание уникальных условий для битвы черных на «МастерШеф. Профессионалы-3».

Участники нашли под коробками банки, в которых им нужно было приготовить изысканные ресторанные блюда, которые не испортились бы даже за неделю! Задание черных – за два часа закатать в банки для консервации три разных блюда или же одно, состоящее из трех разных элементов. Спустя неделю участники и судьи вернулись на кухню, чтобы оценить труды черных.

МастерШеф. Профессионалы-3: битва черных фартуков / instagram.com/masterchefstb

Консервация Лидии была идеальной! Маринованные овощи, чечевичное пюре с курицей и соусом выглядели аппетитно, а на вкус были восхитительными. Эктору даже захотелось заказать это блюдо вновь.

Судьи похвалили и трио блюд Николая – мусака surf&turf, риет и запеченное яблоко с айвой в соусах. Все было будто бы свежим, а не консервированным. Участник приготовил все с соблюдением технологий, а его мусака была вкусной даже в холодном виде.

Владислав же лестных слов услышал не много. Он подал кус-кус с соусом биск и рыбными шариками в листьях. Судьи оценили его цветовую гамму и идею, но специй для блюд Влад будто пожалел. Также его креветки «потерялись» и не дали необходимого вкуса.

Игорь презентовал три разных блюда, но у всех из них было много недочетов. У чили кон карне не хватало насыщенности, тако или гарнира, рыба была с излишнем количеством масла, а к паштету, хоть он был и вкусным, просилась гренка.

Мы думали практично. Есть блюдо Влада, которое можно заказать, и если не будет хватать специи – его можно быстро усовершенствовать дома. А вот, чтобы насладиться блюдами от Игоря, нужно покупать хлеб к паштету, готовить гарнир к чили кон карне, и искать что-то в аптечке из-за излишнего масла в рыбе. Игорь, вам нужно было хорошо продумать свое меню, и помнить, что мы ждали ресторанные блюда, а не домашние. К сожалению, нам нужно попрощаться, – сказал Эктор.

К сожалению, в 11 выпуске проект покинул Игорь Мищенко.