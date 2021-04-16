МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2021)
16 апреля 2021 06:30
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 17.04.2021)
кадр из программы
17 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы. 11 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
МастерШеф. Профессионалы-3: Кухня «МастерШеф. Профессионалы»-3 превратится в галерею искусств! Участники поделятся на пары и создадут сеты из четырех блюд – зиму, весну, лето и осень. Задание будет не просто в том, чтобы просто приготовить сезонное блюдо, профи нужно передать яркие цвета и красивые сочетания, благодаря которым судьи сами узнают, где какой сет. Кто удивит парной работой, а кто распрощается с мечтой, надев черный фартук?
11 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 17.04.2021 в 19:00 на СТБ и 26.04.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.
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