Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2021)

8 апреля 2021 18:10 Юлия Туренко
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2021)
пресс-служба

11 апреля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: Остросоциальное ток-шоу «Один за всех» продолжает помогать тем, для кого проект является последней надеждой восстановить справедливость. В шестнадцатом сезоне «Один за всех» на страже справедливости стоит Сергей Костыра. Он вместе с экспертами в студии помогает героям разобраться в многолетних семейных конфликтах, решить вопрос, с кем из родителей останется ребенок, или даже засудить виновного в преступлении против детей.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 11 апреля в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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