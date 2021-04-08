Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2021)

11 апреля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : Остросоциальное ток-шоу «Один за всех» продолжает помогать тем, для кого проект является последней надеждой восстановить справедливость. В шестнадцатом сезоне «Один за всех» на страже справедливости стоит Сергей Костыра. Он вместе с экспертами в студии помогает героям разобраться в многолетних семейных конфликтах, решить вопрос, с кем из родителей останется ребенок, или даже засудить виновного в преступлении против детей.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 11 апреля в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.