Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2021)

4 апреля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : В проект обратился 47-летний Константин Юрченко из Луганщины. Почти год мужчина находится в разлуке со своей 6-летней дочкой Машей - в один день посреди ночи жена с ребёнком сбежала из дому в неизвестном направлении. Константин провёл собственное расследование и узнал, что его жена начала принимать наркотики. После этой информации он сильно запереживал за условия, в которых растёт его ребёнок. За помощью забрать дочь к себе Константин обратился в проект «Один за всех».

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 4 апреля в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.