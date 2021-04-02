Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2021)

2 апреля 2021 06:30 Юлия Туренко
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2021)
пресс-служба

4 апреля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: В проект обратился 47-летний Константин Юрченко из Луганщины. Почти год мужчина находится в разлуке со своей 6-летней дочкой Машей - в один день посреди ночи жена с ребёнком сбежала из дому в неизвестном направлении. Константин провёл собственное расследование и узнал, что его жена начала принимать наркотики. После этой информации он сильно запереживал за условия, в которых растёт его ребёнок. За помощью забрать дочь к себе Константин обратился в проект «Один за всех».

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 4 апреля в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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