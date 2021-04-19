Від пацанки до панянки-5: педагоги устроили девушкам казино прямо в Школе леди

19 апреля 2021 11:44 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: педагоги устроили девушкам казино прямо в Школе леди
Від пацанки до панянки-5: педагоги устроили девушкам казино прямо в Школе леди
пресс-служба

Участниц реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) научат управлять бизнесом и зарабатывать деньги.

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Роскошные отели, развлечения и азартные игры. Наверное, каждый мечтает хотя бы раз побывать в Лас-Вегасе и поймать удачу за хвост. А вот участницам реалити «Від пацанки до панянки-5» не пришлось для этого далеко ехать. Педагоги устроили им казино прямо в Школе леди.

У поколения Z особое отношение к деньгам, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Они не хотят экономить, но мечтают много тратить на развлечения.

Каждой девушке дали стопку фишек номиналом 1000 гривен. Игра в казино должна была продемонстрировать отношение учениц к финансам и обозначить проблемы, которые у них связаны с деньгами.

Я обожаю азартные игры, – признается Елена #Зая Питын. – И мне часто везет. Конечно, я не могла упустить возможности поиграть и заработать немного деньжат.

Преподаватели рассчитывали, что ученицы устоят перед соблазном и обменяют фишки на деньги. Покажут, что они им знают цену и относятся к ним уважительно. Не разочаровали ли их участницы реалити, узнаете сегодня в 19:00 в новом выпуске реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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