Від пацанки до панянки-5: педагоги устроили девушкам казино прямо в Школе леди
Участниц реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) научат управлять бизнесом и зарабатывать деньги.
У поколения Z особое отношение к деньгам, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Они не хотят экономить, но мечтают много тратить на развлечения.
Каждой девушке дали стопку фишек номиналом 1000 гривен. Игра в казино должна была продемонстрировать отношение учениц к финансам и обозначить проблемы, которые у них связаны с деньгами.
Я обожаю азартные игры, – признается Елена #Зая Питын. – И мне часто везет. Конечно, я не могла упустить возможности поиграть и заработать немного деньжат.
Преподаватели рассчитывали, что ученицы устоят перед соблазном и обменяют фишки на деньги. Покажут, что они им знают цену и относятся к ним уважительно. Не разочаровали ли их участницы реалити, узнаете сегодня в 19:00 в новом выпуске реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Напомним,